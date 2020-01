Los vecinos de calle Alem quieren saber qué postura tomará el municipio

Apenas asumido el nuevo secretario de gobierno capitalino, Horacio Lucero, un grupo de vecinos de la calle Alem pidió audiencia y se reunió con el funcionario. En el encuentro los vecinos lo pusieron al tanto sobre las molestias que genera la parrillada en la zona, además de todas las presentaciones hechas en los diferentes organismos del Estado. Por su parte, el funcionario les informó que estaba al tanto del conflicto y les pidió un tiempo para poderse entrevistar y escuchar a la otra parte, y a partir de ello darles respuestas ante lo solicitado: la clausura definitiva si no se cumple con las reglamentaciones vigentes.

"Hemos pedido que sea claro en la postura que va a tomar frente a esta problemática que tenemos los vecinos de calle Alem", dijo uno de los vecinos presentes en la reunión, "ya que el anterior gobierno municipal no lo fue”, y luego agregó: “También le explicamos que nosotros no estamos en desacuerdo con el desarrollo comercial en la zona, pero que la actividad no perturbe la residencia de los que hace años vivimos en el lugar”.