Los youtubers Los compas siguen su exitoso pasaje de la pantalla al papel

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El libro infantil "Los compas escapan de la prisión" de los youtubers Mikecrack, El Trollino y Timba VK se ubicó en el ranking de los más vendidos, a pocos días de su aparición en librerías argentinas, demostrando que el fenómeno de trasladar lo audiovisual al formato en papel no ha perdido vigencia.



El Trollino -más conocido por sus seguidores como Trolli- es un youtuber español que se dedica a subir videos mientras juega partidas on line juntos a sus amigos, apodados Mikecrack, Timba VK y varios más, que conforman el grupo #CoMPaS.



Voces y gritos estridentes, carcajadas disonantes y bromas entre unos y otros distinguen a este grupo de youtubers que cuentan con millones de seguidores y se han convertido en furor para los más pequeños de la familia, que los siguen atentos, frente a la tablet, con auriculares y entre risas.



Ahora, los fans podrán seguir en formato papel las aventuras de estos amigos, el volumen 2 de la saga que había comenzado con el libro titulado "Los compas y el diamantito legendario", publicado por Editorial Planeta a principios de 2019, también un fenómeno de ventas.



"Gracias al diamantito legendario, Mike, Timba y Trolli pueden continuar por fin con sus merecidas vacaciones ¿O no? Justo cuando están celebrándolo, aparece el sargento Pimiento, al mando de la policía de Tropicubo, y los detiene por vandalismo. ¡Pero si ellos no han hecho nada!", se puede leer en la contratapa de este best-seller, pensado a partir de los 9 años.



Estos jóvenes autores se suman a una larga lista de personajes que se hicieron famosos en la plataforma de videos Youtube y han sido tentados luego, por las casas editoriales, para llevar sus historias y ocurrencias al formato de papel.