Lozano: "Nos une la indignación por la vida joven pisoteada, los sobornos y la búsqueda del dinero"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El arzobispo de San Juan de Cuyo, Jorge Lozano, afirmó hoy que, si bien existen distintas prácticas religiosas entre los asistentes a la Misa celebrada por los 15 años de la tragedia de Cromañón "nos une la indignación por la vida joven pisoteada, por los sobornos, por la búsqueda del dinero sin tener en cuenta la seguridad de quienes fueron a una fiesta".



"Los sentimientos son contradictorios, y en cada familia, cada grupo de amigos se expresa como se puede", describió Lozano.



El religioso celebró la Misa en la Catedral Metropolitana junto al cardenal Mario Poli, arzobispo de Buenos Aires, monseñor José María Baliña, obispo auxiliar de Buenos Aires y los sacerdotes César Femia, Jordi Sabaté y Martín Rebollo Paz.



Lozano aseguró además que también los une "una experiencia desgarradora de dolor. Nos une la noche del 30 de diciembre, aquellas horas de incertidumbre y búsquedas desesperadas".



"Recordamos los ninguneos y también los compromisos de personas desconocidas. Gente que se puso la tragedia al hombro y otros que se conformaron con seguir las noticias. Nos une el dolor por las consecuencias de la corrupción y la indolencia de la burocracia", dijo el religioso.



Precisó que en todos estos años también "experimentamos solidaridad, así como unas pocas críticas incomprensibles".



"Y aquí estamos. De pie. Dando testimonio del amor que no guarda en el olvido a los que murieron, a los que sobrevivieron, a las familias y amigos", destacó Lozano.



El Arzobispo, frente a los familiares de las víctimas de Cromañón, expresó que "miramos para atrás no para recordar insistentemente el dolor y la muerte, sino para fortalecer el amor que nos une a quienes murieron. Nos une el amor a la vida, no el recuerdo de la tragedia".