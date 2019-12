Lucas Zelarayán se convirtió en refuerzo de Columbus Crew de Estados Unidos

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El volante argentino Lucas Zelarayán se sumó hoy como refuerzo de Columbus Crew de los Estados Unidos, que juega en la Major League Soccer (MLS).



El futbolista firmará por cuatro temporadas, con una opción de extenderlo por una más. Tigres, de México, de donde proviene, recibirá 8.000.000 de dólares por la transferencia.



"La verdad es que siento que es un paso adelante en la carrera, por eso tomamos la decisión con mi familia. Estoy emocionado por sumarme al club", contó el ex Belgrano de Córdoba en un video institucional del club estadounidense.



"Sentí atracción cuando me mostraron lo que era el club. Quiero ayudar desde mi lugar para poner al equipo en lo más alto del fútbol norteamericano. El entrenador (NdeR: Carlos Porter) me pidió que ayude al equipo y que seré el 10", destacó el futbolista.



Zelarayán llegó a Tigres en diciembre del 2015: jugó 139 partidos, marcó 23 goles y dio 14 asistencias. Además, el ex Belgrano -dueño del 20 por ciento de su pase- sumó tres títulos.



Por su parte, Columbus Crew no se clasificó este año a los playoffs, ya que finalizó décimo en la Conferencia Este y vigésimo en la tabla general. En su plantel están los argentinos Federico Higuaín y Milton Valenzuela.