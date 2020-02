Lucchetti no jugará contra The Strongest pero viajará a Bolivia con el plantel de Atlético Tucumán

El director técnico Ricardo Zielisnki designó hoy a los 19 futbolistas que viajarán mañana a Bolivia, donde Atlético Tucumán enfrentará el miércoles de The Strongest, en el primer partido de la fase dos de la Copa Libertadores, sin una de sus principales figuras, el arquero Cristian Lucchetti.



"Laucha" fue descartado para este encuentro ya que debe cumplir una sanción disciplinaria pendiente de la última participación de los tucumanos en la competencia internacional, en 2018, y su lugar será ocupado por Alejandro Sánchez.



De todos modos, el experimentado arquero, que es el capitán del equipo, viajará con sus compañeros para acompañarlos en esta nueva participación copera.



Tampoco fue incluido Nicolás Aguirre, uno de los refuerzos que sumó Atlético para este tramo de la temporada ya que se lesionó unos minutos después de ingresar en el partido contra Defensa y Justicia, por la Superliga, y tuvo que ser reemplazado.



La vuelta del marcador central Yonathan Cabral, ausente en los últimos partidos debido a que estaba suspendido para jugar la competencia local, es otra de las novedades de la lista de viajeros en la que no figura Matías Alustiza, refuerzo que se sumó este año.



Los convocados por Zielinski son Sánchez, Franco Pizzicanella, Guillermo Acosta, Cabral, Marcelo Ortiz, Dylan Gissi, Gabriel Risso Patrón, Guillermo Ortíz, Gustavo Toledo, Ramiro Carrera, Cristian Erbes, Federico Bravo, Ariel Rojas, José Luis Fernández, Leonardo Heredia, Leandro Díaz, Javier Toledo, Lucas Melano y Augusto Lotti.



Además de estos futbolistas, la lista de buena fe compuesta por 25 profesionales se completa con Lucchetti, Luciano Monzón -se recupera de una lesión-, Tomás Cuello, Alustiza, Aguirre y Camilo Albornoz.



El plantel, que ayer igualó 1 a 1 con Defensa y Justicia por la Superliga, se entrenó hoy y lo hará otra vez mañana, en turno matutino, en el complejo de Ojo de Agua.



Por la tarde viajará en avión privado a Santa Cruz de la Sierra, ciudad boliviana, situada al nivel del mar, donde esperará el partido con The Strongest.



El martes se entrenará en las instalaciones de Oriente Petrolero y el miércoles volará a La Paz, al mediodía, para disputar por la noche (a las 21.30) el partido, y a su finalización regresará a Tucumán para comenzar a pensar en el duelo contra Boca Juniors, por la fecha 19 de la Superliga programado para el sábado, en La Bombonera.



The Strongest, que no tuvo un buen arranque este año en el torneo boliviano, fue goleado 4 a 1 este fin de semana por Always Ready, en un partido correspondiente a la cuarta fecha.