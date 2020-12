Lucía Altamirano, de Abofem: "El dinero será para poner la asesoría de víctimas en violencia de género"

La gala de premiación del Sanjuanino Solidario 2020 comenzó con todo y la primera de las finalistas en hablar fue Lucía Altamirano, una de las integrantes de Abofem. Se trata de una organización integrada por 11 abogadas sanjuaninas que salen a bregar para que los derechos de las mujeres se respeten en San Juan.

“La verdad que estamos muy felices, no lo esperábamos ni en mil años. Cuando recibí la llamada de Ana Paula no entendía nada, pero ahí no más lo comenté con las chicas de la asociación. Estamos muy felices”, aseguró la joven profesional.

Agregó la llegar a la final del concurso generó repercusiones en todas las filiales del país y también en Chile. “En Abofem San Juan hicimos campaña para que nos voten. Creo que lo profesional nos une, pero utilizar la profesión como herramienta de cambio nos une”.

“A la gente le diría que nos conozca, somos una asociación que nació en marzo en San Juan y desde ese momento estamos trabajando mucho. Es mucha la entrega de todos los días, es un trabajo profesional en el que ponemos todo. Esa retroalimentación con la gente nos llena de impulso y las ganas de salir adelante. De ganar, el dinero sería muy importante para poner la asesoría de víctimas en violencia de género”, finalizó Altamirano.