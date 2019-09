Luciana Salazar habló sobre sus supuestos informantes

Luciana Salazar habló en "Involucrados", programa de América, sobre los tuits donde arroja información precisa sobre la actualidad política y económica del país. Ya que se convertido en una especie de gurú político

"Hay cosas que son fuertes y filtro, no me da publicarlo. Tengo tres fuentes: una es del corazón de un lado y otra del riñón del otro lado", comenzó la madre de Matilda.

"Tengo un fan mío que se llama Julio y me escribe mucho por Twitter y con él hacemos informes internacionales", reveló la rubia sobre sus fuentes informativas.

Y aclaró: "Mis fuentes no tienen nada que ver con un hombre o pareja detrás. Para nada. Son todas cosas mías que me salen. Estas dos fuentes que tengo me tiran muy buena información y confío".