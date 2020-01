Luego de su paso fugaz por El Trece, Crónicas de la Tarde llegó a su fín

Al llegar al canal El Trece la periodista Mónica Gutierrez generó mucha expectativa al punto en que le brindaron el horario en que usualmente tiene su programa la conductora Mariana Fabianni en la emisora de Adrián Suar. Esta acción se realizó con el motivo de apuntalar las mediciones de la tarde y darle batalla a Telefe, que domina esa franja con Cortá con Lozano.

Más, “Crónicas de la Tarde” no logró hacer pie en el rating con su formato de presentar y analizar casos policiales, por lo que los rumores de una posible renuncia de la conductora se instalaron. Por lo tanto luego de esos hechos, Gutiérrez desmintió enseguida esa versión, dijo a la prensa:

"Soy una persona muy responsable con el laburo, hace 45 años que trabajo en radio y televisión. Yo no voy a renunciar ni renuncio a un trabajo con el que acabo de empezar. He tenido situaciones en las que he tenido que renunciar por situaciones de fuerza mayor y no he podido. No soy una tilinga que va renunciando por la vida, que tiene problemas de melena y se va ¿Estamos todos locos?".