Los alumnos que cursaban en el piso recibieron 90 bancos, solo faltan las sillas

Los alumnos del Colegio Provincial Barrio Parque Rivadavia Norte, una semana atrás, a través de un reclamo iniciado en este medio, daban a conocer la lamentable situación que vivían desde el comienzo del inicio del ciclo lectivo. Todas las tardes a la hora del ingreso debían pasearse por las aulas de la institución para lograr conseguir un banco y una silla para poder cursar. Luego de la exposición, la situación logró encaminarse, ya que se recibieron 90 bancos nuevos, pero aún aguardan la llegada de las sillas para poder hacer uso de los elementos nuevos.

El pasado 21 de junio DIARIO HUARPE habló con la madre de dos alumnas de la institución, quien daba a conocer con registro fotográfico y videos lo que atravesaban los chicos del último año del Colegio Provincial Barrio Parque Rivadavia. "Desde que empezaron las clases, los chicos no tienen donde sentarse para el dictado de contenidos. Los directivos no dan respuestas y los profesores dicen que no pueden hacer nada", expresaba la mujer a este medio. En más de una oportunidad, los jóvenes dijeron que fueron acompañados por los propios preceptores del establecimiento en la búsqueda, constatando que la situación era real.

Finalmente, tras la nota publicada por este medio, la respuesta llegó, pero aun resta solucionar una parte del inconveniente. Es que desde el Ministerio de Educación hicieron llegar a la institución 90 bancos completamente nuevos, pero aún se encuentran a la espera de las 180 sillas necesarias para poder estrenar el flamante mobiliario.

Contado por los protagonistas