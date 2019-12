Luis Pallaroni analiza a Atenas que va en busca del Bicampeonato

En el día de ayer teníamos la posibilidad de conocer un poco más en profundidad la opinión del técnico de Colón Junior, Ernesto Fullana, ya que el Merengue es uno de los protagonistas del final de año de la Liga Sanjuanina de Fútbol. Pero ahora es el turno de conocer también el pensamiento y la opinión del otro entrenador finalista como Luis Pallaroni de Atenas de Pocito.

Atenas es uno de los mejores equipos de los últimos años, ya que llegó a las últimas cinco finales, de las cuales ganó tres y va por su sexta final y su cuarto título. Eso habla que es uno de los mejores equipos de los últimos cinco años, todos bajo la conducción del "Gringo" Pallaroni, que ahora le comenta a DIARIO HUARPE su opinión de cara a la final del domingo ante Colón.

-¿Tras ganar el Torneo de Invierno, al de Verano lo jugaron más relajados?

-En parte sí, nos relajamos, pero también tuvimos muchas lesiones, eso terminó influyendo mucho, porque nos quedó un plantel muy corto en comparación al Torneo de Invierno que ganamos y con respecto al plantel del 2018.

-¿Es Atenas el mejor equipo de los últimos años?

-Los resultados hablan por sí solos, si contamos que desde el 2017 hasta ahora hubo siete finales y nosotros jugamos cinco, eso habla que somos los mejores, o en cuanto al rendimiento fuimos los más regulares.

-¿Que significa haber llegado a una nueva final?

-Me genera mucha confianza en el trabajo que realizo día a día con mi cuerpo técnico y, también me dan muchas más ganas de seguir aprendiendo para poder dirigir algún día alguna categoría nacional, ese es mi sueño.

-¿Una opinión de tu plantel?

-Sólo tengo palabras de agradecimientos a mis jugadores, yo entiendo que el trabajo y la unión grupal te hacen lograr los objetivos. Además creo que el trabajo más trabajo, te lleva al éxito. Por eso creo que el plantel entiende claro mi forma de trabajar por eso pudimos llegar adonde llegamos.

-¿Te imaginabas jugar con Colón la Superfinal?

-Sí, porque tiene un buen entrenador, tiene un gran plantel, es más, en la primera fecha del Torneo de Invierno, se los dije a los dirigentes de Colón que por ahí les iba a costar clasificar en el primer campeonato por estar jugando el Torneo Regional y el Local a la vez y les dije que no les iba a dar para jugar dos campeonato al mismo tiempo, pero también les dije que en el segundo torneo iban a ser campeones, creo que no me equivoqué cuando se los dije.

-¿Cuál es la mayor virtud de tu equipo?

-Nuestra mayor virtud como equipo es lo profesional que somos, el plantel trabaja muy profesionalmente, a pesar de lo amateur que es la categoría. También tenemos el convencimiento que por más problemas que tengamos, le encontramos solución, eso creo que es fundamental tener convencimiento.

-¿Llegaron los dos mejores a la final?

-Sin ninguna duda, creo que si sos campeón sos el mejor y si los dos fuimos campeones, algo bueno habremos hecho en todo el año, ya sea en la primera parte o en la segunda. Tanto Atenas como Colón hicimos las cosas bien, por eso tenemos bien merecido jugar la Superfinal.

-¿Se ven Bicampeones?

-Va a ser muy duro, pero no imposible. Sabemos que enfrentamos a un gran equipo, pero Atenas también tiene lo suyo y más jugando en el estadio Del Bicentenario. El jugador de Atenas tiene un plus por haber jugado varias veces en el Bicentenario, algo que los otros equipos no lo tienen, así que ojalá que podamos volver al gritar campeón.

-¿Quién llega mejor a la Superfinal?

-Tal vez Colón llegue un poco mejor que nosotros porque viene de ser campeón, tienen más alta la adrenalina, es ese aspecto yo ya mejoré, pero creo que las finales se ganan por detalles y ojalá nosotros estemos a la altura y que nos levantemos con el día y que cometamos menos errores que ellos para poder lograr el objetivo.

-¿Pase lo que pase en la final, vas a seguir o no en Atenas?

-Me quedaría en el club toda mi vida a dirigir, pero tengo problemas personales, entonces tengo que empezar a tomar el fútbol como un trabajo. Si el Club Atenas no me puede pagar el sueldo, lamentablemente tendré que buscar algún equipo que me pueda pagar para poder traer la comida a mi casa. Entonces si sale algún otro equipo que podamos llegar a un arreglo, me tendré que ir a dirigir y tomarlo como un trabajo, porque le dedico muchas horas de trabajo y esto preparado para vivir del fútbol.