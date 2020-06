Luis Salcedo Garay: "El club es parte de mi vida"

En el 2001 cuando el país hervía por la situación social y económica que se vivía -una de las etapas más negras de la historia en la vida de los argentinos- un club muy humilde de San Juan como el Sportivo Juan B. Del Bono, que se encontraba en la Primera B del fútbol sanjuanino, hizo la asamblea y un tal Luis Salcedo Garay, hincha caracterizado de la institución de la Esquina Colorada, se convertía en presidente.

Los años pasaron y en este 2020, también difícil para todo el mundo por la pandemia de coronavirus, lo sigue teniendo al "Lucho" como presidente Bodeguero.

19 años pasaron y Salcedo Garay sigue trabajando con su grupo de dirigentes que también llevan años en el club como Julio Blanco, Miguel y Aldo Castracani, Luis Herrera, Luis Calderón, Mario Saiz, Ramos y algunos más, que hacen una de las dirigencias más antiguas dentro del fútbol local.

Bajo su conducción, Del Bono obtuvo el tan ansiado ascenso a la Primera División del fútbol sanjuanino con el "Roly" Rodríguez como entrenador. Después estuvo a unos minutos de alcanzar el Federal A, cuando de la mano de "Quique" Villegas perdió esa final ante Estudiantes de Río Cuarto. Luego fue siempre protagonista de los torneos locales, consagrándose campeón un par de años y peleando arriba en cada torneo nacional.

El propio "Lucho" le cuenta a DIARIO HUARPE: "El club es parte de mi vida y tuve la suerte de tener gente excelente a mi lado, con los cuales soy muy amigo cuasi familiar. En toda mi gestión me han acompañado y eso me simplificó mucho las cosas. Del Bono es algo muy especial porque cuando uno entra al club siempre hay algo para hacer y para eso trabajamos, para tratar de mantener todo en condiciones".

"En 19 años no fueron una o dos veces que los dirigentes tuvimos que meternos la mano a nuestro bolsillo, fueron muchísimas. Pero no nos quejamos porque es nuestra segunda casa, aunque eso no tendría que pasar", sostiene.

"Con tantos años en el club me hizo conocer a todos y cada uno de los hinchas, y muchos de ellos nos piden campeonatos, pero no es fácil ser dirigente porque tenés que estar al tanto de 25 o 30 jugadores más el cuerpo técnico. Además, en Del Bono tenemos más disciplinas deportivas y a todos hay que prestarle atención", manifestó Salcedo.

Al consultarle sobre la posible vuelta al fútbol por la pandemia, Salcedo contestó que "yo pienso en positivo más allá que la situación que estamos viviendo es muy complicada, pero hay que ver cómo evoluciona todo esto para saber si en los próximos meses nuestras autoridades permiten la vuelta del fútbol. Obviamente que respetando un protocolo, yo creo que podría jugarse a fin de año porque San Juan es una de las provincias mejor dispuestas del país".

"No creo que el fútbol vuelva a ser como antes, de hecho si en San Juan se vuelve tendríamos que juntarnos con el resto de los dirigentes para ver cómo sería el campeonato porque tendría que ser un torneo corto y hay que ver los casos de los campeones y los descensos", explicó.

Sobre la posible candidatura de Oscar Cuevas como candidato a presidente de la Liga Sanjuanina de Fútbol, el titular de Del Bono señaló: "El termino de imponer a un candidato -como sería con Cuevas por parte de "Chiqui" Tapia- no habla bien de los dirigentes. Soy de los presidentes más viejos dentro de la liga y siempre las cosas salieron por consenso de los dirigentes. Pero en el caso que sea presidente quien haya sido designado, haga bien las cosas sobre todo por el bien del fútbol sanjuanino", cerró Salcedo Garay.