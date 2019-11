Luis Verón y Anahí Sánchez, la presencia argentina mañana en Londres

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El bonaerense Luis Alberto Verón, campeón latino welter OMB (Organización Mundial de Boxeo) se medirá mañana con el campeón europeo de la categoría, el inglés Michael McKinson, en uno de los combates estelares de la velada a desarrollarse en el York Hall de Bethnal Green, Londres.



La cartelera será transmitida en vivo por las señales de cable TyC Sports e ESPN y también se presentará la ex campeona mundial Anahí Sánchez, quien se enfrentará a la monarca plata ligero CMB (Consejo Mundial de Boxeo), la invicta inglesa Chantelle Cameron, en una eliminatoria al título superligero CMB.



El bonaerense Verón, de 27 años, actual número 6 del ranking welter OMB, tiene un récord de 17 triunfos (8 ko), 2 empates y ninguna derrota.



McKinson, de 25 años, nacido en Portsmouth y residente en Belfast, está duodécimo en el escalafón OMB y ya fue campeón juvenil welter CMB e internacional plata welter CMB.



El 20 de julio pasado conquistó el cetro europeo tras vencer al ruso Evgeny Pavko, por decisión unánime en Brentwood, Inglaterra, y tiene una foja de 17 victorias (2 ko) sin empates ni derrotas.



Sánchez, de 28 años, nacida en Pergamino, ex campeona pluma interina de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), superpluma de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), ligero AMB y superligero AMB, ostenta un palmarés de 19 triunfos (11 ko) y 4 derrotas.



Cameron, de 28 años, nacida en Northampton, de notable pasado amateur y ex campeona ligero de la Organización Internacional de Boxeo (IBO), tiene un historial de 11 peleas ganadas (7 ko) sin empates ni derrotas.