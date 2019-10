Mac Allister: "Si Macri quiere, seguirá siendo nuestro líder partidario"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El ex secretario de Deportes de la Nación y principal referente del macrismo en La Pampa, Javier "Colo" Mac Allister se mostró satisfecho por el resultado electoral de ayer en el país y la provincia, pese al triunfo del Frente de Todos, y al referirse al futuro partidario expresó que "si Macri (Mauricio) quiere, seguirá siendo nuestro líder partidario y el tema alianzas, será motivo de análisis y debate en un futuro mediato".



"Si Mauricio (Macri) lo desea, por supuesto que seguirá siendo nuestro líder partidario", expresó Mac Allister sobre el proceso post macrista, y señaló que "hemos tenido una buena elección, tanto en la provincia, donde mejoramos muchísimo, como en varios distritos del país", declaró esta mañana a Télam.



Mac Allister apostó a "seguir trabajando para fortalecer éste espacio político (el Pro), que será en poco tiempo opositor, pensando que hay un 52 por ciento de la población que no apoyó en estas elecciones a Alberto Fernández".



"Nuestras expectativa es seguir creciendo, apostando a éste espacio, no poner palos en la rueda al nuevo presidente, colaborar, criticar lo que haga bien y apoyar lo que haga bien como éstos cambios importantes en el país, como éste encuentro entre el actual presidente y el presidente electo. Estas son señales buenas para el país", expresó.



Por otra parte, analizó que "el tema alianzas hay que revisarlo, discutirlo a nivel nacional, para ver cómo seguimos y con quiénes".