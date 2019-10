Macabro hallazgo relanza el debate sobre la inmigración en el Reino Unido

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La Policía británica encontró hoy 39 cadáveres, supuestamente inmigrantes, en un camión frigorífico en un parque industrial de Essex, en el sur de Inglaterra, un incidente que relanza el debate en torno a la inmigración en el Reino Unido.



Por el hecho, la Policía detuvo bajo sospecha de asesinato a un joven camionero de 25 años, según los medios británicos se trata de Mo Robinson, oriundo de Irlanda del Norte.



En un principio, la Policía británica informó que el vehículo podría haber ingresado al Reino Unido hace tres días a través de la localidad Holyhead en el norte de Gales, uno de los principales puertos que conectan con Irlanda, pero más tarde señaló que el remolque viajó desde Bélgica a Essex.



Las imágenes tomadas por la cámaras vigilancia (CCTV) por una empresa en el parque industrial, muestran al camión ingresando al lugar poco después de medianoche, casi dos horas antes de que los cuerpos fueran encontrados, según informaron los principales medios británicos.



También se constató en las redes sociales que Robinson, quien vive en un pequeño pueblo cerca de Portadown, en Irlanda del Norte, publica regularmente imágenes sobre el camión Scania registrado en Bulgaria, pero no es dueño del vehículo sino que pertenece a una empresa irlandesa.



En una escueta declaración a los medios, la subinspectora del cuerpo policial de Essex, Pippa Mills, apenas reveló datos de la pesquisa y adelantó que esta será probablemente "larga", al tiempo que instó a la colaboración ciudadana que pueda arrojar algo de luz sobre el caso.



Entre las primeras hipótesis, se conjetura con que el episodio está vinculado al tráfico ilegal de personas y que el vehículo, a través de Irlanda, habría elegido un camino distinto a las vías habituales para introducir en el Reino Unido ilegalmente a inmigrantes indocumentados.



La identificación de las víctimas, cuya nacionalidad se desconoce, es la "prioridad número uno" de los agentes, según aseguró Mills, citada por la agencia de noticias EFE, así como determinar qué ruta trazó el vehículo hasta llegar al lugar donde fue hallado.



Asimismo, subrayó que la tragedia "pone de relieve el peligro que tienen las mafias de inmigrantes que introducen (en los países) a personas de manera ilegal en camiones".



Las condiciones en las que se encontraron esas víctimas fueron "absolutamente horrendas", según este responsable, en alusión a las unidades frigoríficas.



El suceso conmocionó a la sociedad británica, últimamente absorta en el rompecabezas del Brexit, y su primer ministro, Boris Johnson, se mostró "horrorizado" frente a lo sucedido.



Su homólogo irlandés, Leo Varadkar, tildó las muertes de "tragedia humana" y aseguró que se investigará si el camión pasó por Irlanda, reportó el diario The Guardian.



Ante la consulta de Télam en Londres, Eleanor Matthews, directora de relaciones públicas de la Asociación de Transporte de Carga del Reino Unido (FTA), declinó brindar información especifica debido a que la Policía está investigando.



"Este crimen está sujeto a una investigación policial; la FTA no puede por lo tanto especular sobre la ruta que el conductor pudo haber tomado en Essex o cualquier otro asunto relacionado con el caso", indicó.



Sin embargo, señaló que los inmigrantes suelen dirigirse a todos los puertos del norte de Europa, no sólo a Calais en Francia y pidió al Gobierno que un estrecho contacto con sus homólogos europeos para garantizar el mantenimiento de los sistemas de seguridad.



Entretanto, la Agencia Nacional Contra el Crimen (NCA) apuntó hoy que el número de inmigrantes introducidos ilegalmente en este país en contenedores de camiones "aumentó" en el último año, sin ofrecer cifras actualizadas.



Grupos de activistas como la organización Stand Up to Racism organizaron una vigilia en memoria de las 39 víctimas (38 adultos y un adolescente) para mañana frente al ministerio británico de Interior.



El Reino Unido vivió un incidente similar en junio de 2000, cuando 58 inmigrantes chinos fueron hallados muertos por sofocación en la parte trasera de un camión en el puerto de Dover, un suceso en el que el conductor holandés de ese vehículo fue encarcelado y en el que dos personas lograron sobrevivir.