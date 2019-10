Macri cerró la campaña en Córdoba y apostó por "consolidar el voto" en un eventual balotaje

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El presidente Mauricio Macri cerró hoy la campaña de Juntos por el Cambio en la provincia de Córdoba y le pidió a su electorado que sea "protagonista" en las elecciones del domingo para "consolidar el voto" en un eventual balotaje.



Macri, que busca su reelección, eligió Córdoba para el cierre de las marchas denominadas "Sí se puede", con las que salió a recorrer el país después de las PASO del 11 de agosto.



Del acto, que se realizó en el Patio Olmos de la capital provincial, participaron también el candidato a vicepresidente, Miguel Pichetto; la esposa del mandatario, Juliana Awada, y el diputado radical Mario Negri, entre otros.



"Acá está la fuerza de este país y la locura por el futuro. Acá empezó y se tomó impulso por el cambio. No me voy a olvidar más de ese 2015. Acá arrancó el 'Sí se puede' y el país entero los escuchó", dijo Macri en referencia a la victoria que obtuvo en ese distrito en el balotaje presidencial de 2015.



Por eso, le pidió a su electorado "ser protagonistas" porque, subrayó, "esto depende de nosotros y de nadie más".



En esa línea, convocó a "consolidar el voto" para un eventual balotaje, una instancia que tiene fecha fijada el 24 de noviembre.



"La verdadera fuerza y el verdadero poder lo tenemos nosotros -enfatizó-: los que salimos a trabajar todos los días para sacar este país adelante".



Macri alentó a "no caer en los espejismos y las promesas de aquellos que nos defraudaron tantas veces", en referencia al peronismo, además de definir que se trata de un "momento de convicción y de ir hacia adelante".



Tras exclamar "basta del miedo", aseguró: "Siempre voy a estar junto a ustedes para cuidarlos".



En tanto, calculó que "cientos de miles de argentinos salimos en estas semanas a las calles a decir lo que sentimos. Estamos llegando casi a 2 millones que hemos marchado a lo largo del país. Este octubre es histórico", resaltó.



Sobre el final de su mensaje, alentó a sus seguidores a lograr que la del domingo "sea la elección con mayor asistencia desde 1983. Todo se puede, y si es con Dios se puede más", cerró.



Por su parte, Pichetto aclaró que Juntos por el Cambio "no va a presionar" al gobernador local, Juan Schiaretti, a raíz de su imparcialidad en la elección presidencial, aunque recordó que la ex presidenta Cristina Fernández "abandonó" a Córdoba en un "momento difícil".



También hizo referencia a los incidentes registrados hoy en Tucumán durante el acto de cierre del PJ y expresó: "No queremos la violencia, como ha ocurrido en un acto del peronismo donde se han golpeado con palos. Eso es lo que viene en Argentina: al diferencia de sectores que se pelean impunemente de cara a la sociedad", advirtió.



Por su parte, Awada tomó el micrófono y sostuvo: "Qué energía increíble que hay acá. Muchísimas gracias a todos, y a los que nos acompañaron en las diferentes marchas del 'Sí se puede' en todo el país, siempre unidos por los mismos valores, respeto y amor. Por nosotros, nuestros hijos y el futuro de nuestro país. Vamos, Argentina!".