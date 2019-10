Macri compartió "seis claves" para "cuidar el voto" y llamó a "denunciar cualquier irregularidad"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El presidente Mauricio Macri compartió hoy "seis claves para cuidar el voto" el próximo domingo entre las que se destaca el llamado a "denunciar cualquier irregularidad" y un pedido a sus votantes para que lleven su "boleta" de Juntos por el Cambio al cuarto oscuro.



"La elección del domingo es una oportunidad histórica. Para cuidar los votos, llevá tu boleta o confirmá que esté en condiciones en el cuarto oscuro; acompañá a tus familiares y amigos a votar y denunciá cualquier irregularidad", pidió Macri, a través de su cuenta oficial de Twitter.



En el primer punto, hizo énfasis en que los ciudadanos lleven su "boleta" al centro de votación, al señalar que pese a que "en el cuarto oscuro habrá boletas, lo mejor es que lleves la tuya" y agrega que podés "conseguirla en los locales partidarios de Juntos por el Cambio o a través de los voluntarios que las reparten en la calle".



Al respecto, dijo que "si faltan boletas, contás con los fiscales" y que "si en el cuarto oscuro no hay boletas de Juntos por el Cambio, decíle a los fiscales de la mesa que faltan boletas" y "podés comunicárselo al fiscal de Juntos por el Cambio o al presidente de mesa, que tiene que reponerlas"



"Confirmá que tu boleta esté en condiciones. Esto es muy importante. Para que tu voto por Juntos por el Cambio cuente la boleta debe decir 'Juntos por el Cambio', 'Lista 135' y 'candidatos a Presidente y Vicepresidente de la Nación' (no precandidatos, no sirven las de las PASO)", enfatizó.



Y agregó: "Estos tres elementos tienen que estar visibles. También podés confirmar que las boletas que están en el cuarto oscuro cuenten con estas condiciones, así ayudás a cuidar todos los votos. Si están dañadas o adulteradas, avísale al fiscal de Juntos por el Cambio".



También solicitó a sus votantes que sean solidarios con sus familiares y conocidos, al pedirles que los "acompañen a votar" y ayuden a las "personas mayores que conozcan a que puedan ir a votar e incentivá a tus familiares más jóvenes para que vayan también" porque "es clave que el domingo seamos la mayor cantidad posible de votantes"



"Si sabés de un amigo o vecino que no está seguro de si puede ir a votar, ofrecele tu ayuda. Si tienen hijos chicos, podés ofrecerles cuidarlos mientras ellos van a votar", recomendó el primer mandatario, quien durante su mensaje hizo un especial énfasis en denunciar irregularidades el día de la elección.



En ese sentido, insistió: "Denunciá si ves algo raro. Si notás algo irregular o si obstaculizan de cualquier manera tu derecho a votar, avísale a los fiscales de Juntos por el Cambio. También lo podés grabar con tu celular".



Por último, recordó que todos deben llevar "el último documento que hayan obtenido" y exhortó a revisar los padrones a través de internet: "Si en el padrón figurás con un documento y llevás un ejemplar anterior, no vas a poder votar. Si nunca gestionaste el DNI tarjeta, podés votar con tu DNI libreta, tu libreta cívica o la de enrolamiento", concluyó.