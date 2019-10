Macri: "No hay disculpa para quienes venden droga ni ninguna razón que justifique envenenar a otros"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El presidente Mauricio Macri advirtió hoy en Misiones que "no hay disculpa" para quienes "venden droga", así como tampoco "ninguna razón para aquellos que justifiquen envenenar y matar a otros", al reafirmar que Juntos por el Cambio "no cree en esa moral". El mandatario encabezó una nueva marcha de campaña del "Sí se puede" en la Plaza del Papa de la ciudad de Posadas, donde también le pidió a su electorado utilizar sus teléfonos celulares para "decir en las redes" sociales "qué es lo que sentimos y lo que pensamos" de la campaña. Además, convocó a sus seguidores a "convencer a los que están dudando" sobre su voto en los comicios del domingo 27. Macri se trasladó a Posadas junto a su esposa, Juliana Awada, quien lo acompañó en el escenario durante el acto en la costanera de la capital provincial. Junto al matrimonio presidencial estuvo también el candidato a diputado Alfredo Schiavoni, hermano de Humberto Schiavoni, presidente del PRO. "Cada día somos más, y lo que nos une es que nunca bajamos los brazos", expresó el jefe de Estado, y añadió: "No tengamos miedo porque los voy a defender. Creo de verdad en cada uno porque me mostraron lo que son capaces de hacer". Tras insistir con que "entiende el enojo" de los sectores medios por "estos meses que han sido duros" en materia económica, Macri reiteró el llamado a "seguir trabajando juntos" y aseguró que Argentina "empieza a crecer". Después de que el candidato a gobernador bonaerense del Frente de Todos, Axel Kicillof, afirmó en los últimos días que "con la pérdida de empleo hay gente que se dedica a vender droga porque se quedó sin laburo", el Presidente sostuvo que "no hay disculpa para aquellos que venden droga", así como tampoco "ninguna razón para aquellos que justifiquen envenenar y matar a otros". "No creemos en ese tipo de moral", dijo el jefe de Estado y fundador del PRO. Por otro lado, el mandatario expresó ante su electorado: "Tomen conciencia de toda la energía que hay acá, de todas estas ganas de salir adelante y de esta convicción de lo que somos y de lo que podemos". Y les pidió que hablen "con cada amigo y compañero de trabajo para decirles que los necesitamos, que entendemos que pueden estar enojados por estos meses que han sido duros, pero hay que convencerlos de que tenemos que seguir trabajando juntos". "Estamos acá por nuestro futuro, el de nuestros hijos y el de nuestros nietos, porque este es nuestro país y acá queremos ser felices", cerró. La marcha del "Sí Se Puede" continuará mañana a las 18.30 en la ciudad de Salta, después de haberse hecho esta semana en Neuquén y Tucumán, y continuará el sábado a las 12 en Olavarría, provincia de Buenos Aires. Las movilizaciones denominadas "Sí se puede" son parte de la campaña electoral de Juntos por el Cambio y tienen como objetivo recorrer 30 ciudades de todo el país. La primera de estas marchas se hizo el sábado 28 de septiembre en el barrio porteño de Belgrano, y en su primera semana se replicó en diferentes lugares como Junín y Bahía Blanca -en la provincia de Buenos Aires-, Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Entre Ríos y Bahía Blanca.