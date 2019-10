Macri propuso extender el Servicio Cívico a jóvenes que no estudian ni trabajan

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Bajo el título "Acompañar a más jóvenes que no estudian ni trabajan", el presidente Mauricio Macri propuso hoy extender el Servicio Cívico Voluntario en Valores para que llegue a más jóvenes que dejaron el sistema educativo y no trabajan. "Hay un millón de jóvenes que no está en el sistema educativo ni tiene un trabajo formal. Vamos a extender el Servicio Cívico Voluntario en Valores para ayudarlos a salir adelante", escribió el mandatario en su cuenta de Twitter. "Ya funciona en seis puntos del país con 1.200 inscriptos y es todo un éxito. Por eso queremos expandirlo a 100.000 jóvenes el año que viene. Todos los chicos merecen las mismas oportunidades para realizarse y el Servicio Cívico Voluntario es una herramienta para alcanzar esto", sostuvo el mandatario. El Jefe del Estado explicó que se trata de "una serie de talleres para jóvenes de 15 a 18 años que no estudian ni trabajan y viven en zonas vulnerables". En ellos "aprenden hábitos saludables, a estudiar y a armar un CV, entre otras habilidades". "También los capacitamos en oficios en los que pueden conseguir trabajo rápidamente" agregó el mandatario. Su propuesta es parte de las 30 iniciativas que el Presidente se comprometió a presentar como parte de su campaña, para implementar en caso de ser reelecto. Todos los días se publican en sus redes sociales bajo el el hashtag (o marcador) #PropuestasNuevaEtapa.