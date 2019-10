Macri recibió inyecciones de ozono para aliviar un dolor de espalda

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El presidente Mauricio Macri se sometió hoy al mediodía a una práctica médica en un consultorio particular para reducir el dolor de espalda, según lo revelado por el intendente de Vicente López, Jorge Macri, luego de un encuentro que mantuvieron los primos en la Casa Rosada.



Jorge Macri aseguró que la afección no representa "nada grave".



El presidente concurrió alrededor del mediodía a un consultorio ubicado en el barrio porteño de Recoleta "por un dolor de espalda, esas cosas que le pasan por ser deportista", donde le aplicaron "inyecciones de ozono" para reducir la dolencia, comentó el intendente.



Y, explicó que el primer mandatario "tiene una hernia de disco, que se desacomodó" en los últimos días debido a la intensa actividad de campaña, y que se sometió a una sesión de "inyecciones de ozono pero no es nada grave".



La presencia de Macri en el consultorio fue advertida por los vecinos que esperaron su salida y con quienes "se sacó más de 40 fotos y selfies, mientras le pedían que no afloje y no los abandone", manifestó el intendente de Vicente López.



A principios de octubre, el presidente sufrió un fuerte golpe en la zona lumbar jugando al fútbol en su quinta de Los Abrojos, lo cual, entre otras consecuencias, lo obligó a usar una faja elástica en la cintura, circunstancia que se advirtió cuando visitó Tucumán el martes 8 de octubre.