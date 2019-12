Macri se despidió del personal de la Casa Rosada y dijo que "nadie puede arreglar todo solo"

El presidente Mauricio Macri se despidió hoy del personal de la Casa Rosada con unas palabras desde el Patio de las Palmeras y acompañado por su esposa Juliana Awada, la vicepresidenta Gabriela Michetti y los miembros de su Gabinete de ministros.



Durante su discurso, Macri reiteró su "compromiso" con el país, y pidió que "aprendamos a trabajar en conjunto" porque "nadie solo va a poder arreglar todos los problemas que la Argentina acumula desde hace tantas décadas".



"Estaba mirando las caras de todos. Tantas historias hemos vivido en estos cuatro años. Momentos tan lindos, momentos de mucha presión. Yo debo agradecerles ante todo por estos cuatro años que compartimos. Decirles que me he sentido siempre muy respaldado por todos ustedes en este edificio que tiene tanta historia", sostuvo Macri, en lo que fue su última actividad oficial en la Casa Rosada, en un acto en el que también habló el jefe de Gabinete, Marcos Peña.



Tras enumerar y agradecer a cada una de las áreas que funcionan dentro de la Casa de Gobierno, dijo a los funcionarios haber vivido "una experiencia imborrable y absolutamente única" y agregó que "cuando uno pone tanto corazón finalmente las cosas valen la pena".



"Por acá han pasado todos los líderes más importantes del mundo y todos se fueron enamorados de la Argentina porque somos un país realmente maravilloso", destacó en otro pasaje de su breve discurso, a un día de traspasarle el mando al nuevo presidente Alberto Fernández.



Durante su agradecimiento, Peña dijo que "seguramente les pasa a todos que tienen muchas ganas de seguir trabajando por la Argentina desde el lugar que nos toque" y concluyó: "¿Por qué no algún día volver a tener otra oportunidad de trabajar juntos?".