Macri: “Tenemos que participar, este rumbo tiene que seguir en la Argentina”

Este sábado el presidente Mauricio Macri estuvo visitando Mendoza en el marco de su campaña “Sí, se puede”. Se presentó en el Parque O’Higgins en donde fue recibido por el gobernador Alfredo Cornejo y el electo, Rodolfo Suarez. “Nos tenemos que involucrar, tenemos que participar, este es el rumbo que tiene que seguir la Argentina”, dijo de manera efusiva.

“Nos unen muchas cosas. Primero: queremos todos juntos cuidar la democracia. Queremos vivir en paz. Creemos en la honestidad. Queremos respetar al otro. Queremos vivir en libertad. Queremos construir y no destruir. Queremos un futuro mejor para nuestros hijos. Y jamás bajamos los brazos. Y decimos no a la impunidad”, expresó.

Macri, por su parte, sostuvo la necesidad de convencer “a cada amigo, a cada familiar, a cada compañero de trabajo que comparte nuestros valores pero que hoy por ahí está enojado por esta realidad económica que tenemos que enfrentar. Y hay que decirles que viene el alivio, que viene el crecimiento y que tenemos que seguir juntos”.

“Quiero que sepan que me emociona y me llena de orgullo ver que están acá y no bajan los brazos. Todos los que estamos acá sabemos que el último tiempo ha sido difícil. Quiero decirles que los escuché, que tomé nota. Todo lo que hemos hecho no ha sido en vano”, agregó.