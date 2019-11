Macri transferirá a posse para Alberto Fernández no Congresso Nacional

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

O presidente Mauricio Macri transferirá o comando do país ao sucessor, o mandatário eleito, Alberto Fernández, no Congresso Nacional, de acordo com os desejos deste último, informou hoje um porta-voz da Casa Rosada.







"Nós decidimos quem toma posse escolhe onde será. Eles (pelo Frente de Todos) já escolheram o Congresso, e Mauricio Macri comparecerá", explicou o funcionário.







Enquanto avançam os preparativos, o cronograma para o dia 10 de dezembro, por enquanto determina que o discurso de assunção de Fernández será dado no Congresso, o qual incluirá algumas linhas de seu plano de governo e várias medidas concretas.







Logo depois, se deslocará para a Casa Rosada, onde tomará juramento a toda a equipe de governo. Concluída esta formalidade, Fernández tem previsto sair ao terraço e falar aos manifestantes que estejam na Plaza de Mayo, se tudo for mantido segundo os planos preliminares.