Macri, tras el cruce con Alberto Fernández en el debate: "Los abuelos tienen celulares"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El presidente Mauricio Macri aseguró esta tarde que "los abuelos tienen celulares", después del cruce que mantuvo este domingo en el debate con el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, quien había señalado que los jubilados no poseen aparatos de telefonía celular. Al encabezar una nueva marcha del "Sí se puede" en Paraná, Macri volvió a hacer referencia a los conceptos que planteó ayer y expresó: "Yo no les digo desde ningún atril qué es lo que tienen que pensar, o qué me tienen que preguntar los periodistas, o lo que los jueces tienen que decidir; los dejo vivir con libertad, porque desde ahí se crea", enfatizó.