Mad Max 5 se rodará en Australia en primavera de 2020

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

La nueva secuela de la cinta post apocalíptica Mad Max, que será dirigida por George Miller, comenzará su rodaje en Australia en la primavera del hemisferio sur, informaron medios especializados.



Según Geeks World Wide, Miller, que dirigió las cuatro precuelas, ya tiene luz verde por parte de los estudios Warner para comenzar con el filme que tentativamente llevará el título de "Mad Max: The Wasteland" (La tierra perdida), señaló la agencia de noticias alemana Dpa.



Según medios, en marzo Miller deberá afrontar la filmación de "Three Thousand Years of Longing", con Idris Evra y Tilda Swinton, lo cual le dejaría la segunda mitad del año libre para la quinta entrega Mad Max.



Si bien no confirmó esta información, el director, productor y guionista sí anunció que trabaja en dos secuelas de Mad Max, por lo que "The Wasteland" podría ser una de ellas.



"Todavía lo estamos resolviendo, tenemos que resolver lo de Warner pero parece bastante claro que va a suceder", dijo Miller en referencia a la batalla legal que ha mantenido con la compañía por temas económicos.



Según el director el contrato contemplaba que su productora recibiera un bonus de siete millones de dólares si el presupuesto de la película no superaba los 157 millones de dólares.



Según Warner el costo fue superior, algo que el director niega y que le llevó a reclamar. Aunque por el momento no hay fecha de estreno, se espera que "Mad Max: The Wasteland" llegue a las salas de cine en algún momento de 2021 o 2022.