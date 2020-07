Madre de Leila: "Me voy a dedicar por entero a mi nieta"

"Acá termina todo. A Leila no me la devuelve nadie. Por más años que le den, ya mi hija no está. Sería lindo que tras la condena ella volviera, pero no se puede". Con esta frase Paula Morales, la madre de Leila Rodríguez, quien fue asesinada por su pareja, definió su sentir después de que el asesino de la joven fuera condenado a prisión perpetua.

A causa de la pandemia el juicio se realizó sin la presencia de Esteban "Wilo" Pacheco, de 26 años. Este miércoles el joven fue condenado por el crimen de la mujer con quien tuvieron una hija.

Paula le agradeció a los medios por la difusión que dieron del caso. Foto gentileza: Laura Vera de Amas de Casa del País.

Justamente es esta hija de Leila quien se ha convertido en un motor para la vida de Paula. Es que en medio de la devastación por la muerte de su hija y la condena que llegó casi 2 años después, la mujer recordó a su nieta: "Me tengo que dedicar por entero a mi nieta que es mi Leila chiquita", dijo haciendo un esfuerzo por contener las lágrimas.

Leila fue encontrada muerta a puñaladas en un descampado de Ullum en la fría noche del 27 de junio de 2018. Tras la muerte de la muchacha, su madre Paula luchó para que se hiciera Justicia.

Ahora tras la condena la mujer aseguró: "Siempre confié en la Justicia de San Juan, fueron elementos y pruebas muy contundentes". Aclaró que igualmente Pacheco nunca reconoció que mató a Leila.

Sobre el juicio, la mujer contó que vivió el primer día "muy nerviosa" porque se "enfrentaba a algo nuevo". Luego agregó que uno de los días más impactantes fue el viernes cuando declaró la forense que hizo la autopsia de Leila.

Paula manifestó que la profesional relató que el agresor de Leila le dio 4 puntazos "estando parada, después ella se desvanece cuando le toca los órganos vitales. El primer y tercer puntazos fueron los certeros, los mortales. Aparte de tener otros dos cortes más y golpes de puño en su rostro", aseguró la mujer al recordar cómo fue que Pacheco le quitó la vida a su hija.

Tras la condena Paula se abrazó con las personas que la acompañaron en su lucha. Foto gentileza: Laura Vera de Amas de Casa del País.

La próxima meta

Paula habló de su pequeña nieta, la hija de Leila. Aseguró que durante el juicio le preguntaron a Pacheco por su hija "como cuándo había nacido y no sabía, dijo que era el 18 de febrero y no se acordaba del año", aseguró Paula quien agregó que los familiares de Pacheco no se han acercado en ningún momento.

Ahora confirmó que comenzará otra batalla judicial, esta vez para sacarle el apellido Pacheco a la niña. "La condena por el crimen es un primer paso importante, después de esto tengo que pedir la tutela de mi nieta para poder hacer el cambio de apellido, es otra meta que tengo que cumplir", aseguró.

Un mensaje para todos

Antes de irse de Tribunales, Paula dejó un mensaje para otras mujeres que estén sufriendo violencia. "Les pido que no tengan miedo, tienen que ser fuertes y luchar váyanse de al lado del agresor", aseguró vehemente.

Luego agregó que ella no sabía que su hija sufría por los maltratos de Pacheco. "Miren en mi caso, me preguntaron a mí si yo había visto algo pero no, yo jamas vi nada", relató. Antes de partir le habló a las madres de las potenciales víctimas: "A las mamás les digo que hay que poner más atención y a los vecinos que dejen de pensar yo no me meto, porque sí hay que meterse", concluyó.

La condena

La condena a Pacheco.