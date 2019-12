Madres jóvenes, "empoderadas y testers" por un programa gratuito de capacitación

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Más de cincuenta madres jóvenes, la mayoría sin conocimiento informático previo, lograron insertarse en el mundo laboral tras un programa gratuito de formación que además de capacitarlas técnicamente como testers refuerza valores de confianza en si mismas y solidaridad, a través de experiencias de aprendizaje disruptivas.



El Plan Azurduy fue creado por un grupo de jóvenes que trabajan desde hace 10 años en planificar métodos educativos y de aprendizaje con pedagogías no tradicionales.



En ese sentido decidieron apuntar a las madres jóvenes porque querían "colaborar a cerrar la brecha de género" que existe en la esfera laboral, afirmó en diálogo con Télam Fernando Carracero, coordinador del programa.



Precisó que, "según un informe de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) la brecha de género en materia laboral es del 10 por ciento, pero cuando agregamos el factor de un hijo tanto al hombre como a la mujer, ocurre un fenómeno interesante y es que el hombre aumenta su posibilidad de ser empleado y la mujer desciende, y la brecha crece a un 30 por ciento".



Maria Eugenia Carracedo, directora de la Fundación Eidos que lleva adelante el programa, aseguró que "está orientado a madres jóvenes y busca empoderarlas con habilidades tecnológicas y socioemocionales, es decir, trabajar las habilidades para poder insertarse en el mundo laboral en condiciones de igualdad, sobretodo en el mundo de la tecnología donde hay muy pocas mujeres".



El curso, que dura 35 clases, brinda contenidos técnicos de testing QA y SQL (lectura de base de datos) que son dos ramas que acompañan a la programación y control de calidad, según los organizadores se apunto al "mundo de la tecnología porque es un sector que está en auge y actualmente hay entre 80.000 y 100.000 puestos laborales que no están siendo ocupados, por lo que sube la demanda, suben los sueldos".



"Tenía un trabajo administrativo en una empresa tecnológica, pero mi sueldo era muy bajo y para poder ir a trabajar tenía que pagar una niñera para mi hija, por eso me decidí a estudiar porque sé que este tipo de formación es la que se pide en los nuevos trabajos", señaló Carla Sanchez de 31 años y madre de una nena de 3.



"El primer día llegué al curso con mi cuaderno y no encontraba mi banco, en realidad ningún banco, llegamos y nos dijeron que empecemos a caminar por todo el aula y después nos pusieron unos desafíos a cumplir, como si fueran juegos. Parece loco pero aprendimos a resolver muchas situaciones con este tipo de prácticas", señaló la mujer que ya tiene pautada una entrevista laboral.



Asimismo, señaló que "no sólo aprendí el lenguaje tecnológico y los conocimientos" que hoy le permiten aplicar a puestos de tester en importantes compañías sino que "además logré la confianza que me faltaba, jamás me imagine trabajando de esto, y ahora no solo estoy por hacerlo sino que además ya me puse a estudiar diseño web".



"Hace tres años que era mamá full time, mi hija y yo éramos una. En un momento algo me hizo un click y quería volver a tener mi tiempo, pero sin tener que ausentarme de mi casa diez horas", explicó Sol Castiñeiras, otra egresada del Plan Azurduy.



La mujer, del barrio porteño de Almagro, aseguró que no tenía conocimientos previos y que "jamás" se imaginó trabajando de eso, pero tras finalizar el período de formación fue empleada por Wolox que es una de las empresas que colabora con la realización del curso.



"Ahora tengo mi trabajo, pero es con horarios flexibles, hay días en los que puedo hacer home office (trabajo a distancia) y no me pierdo nada de la crianza de mi hija", afirmó.



Los organizadores del programa Azurduy remarcaron que lo más importante es que los cursos son totalmente gratuitos ya que "buscamos formar una red de empresas que colaboran con material, con la creación de contenidos, con el espacio y hasta con el traslado de las chicas".