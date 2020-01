Maduro propuso a Duque restablecer la relación consular entre Colombia y Venezuela

Hace 2 horas

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, propuso hoy a su colega de Colombia, Iván Duque, restablecer la relación consular bilateral, luego de que fuera detenida en territorio venezolano una ex legisladora colombiana que escapó de su país, donde estaba presa.



“Estoy dispuesto a restablecer las relaciones a nivel consular para que tengamos relaciones consulares fluidas y todos estos temas se puedan llevar a través de los cónsules; Iván Dúque, escúchame”, dijo Maduro en un acto oficial en Caracas, según la agencia de noticias EFE.



Colombia y Venezuela rompieron la relación diplomática en febrero del año pasado, después de que Duque -igual que la oposición venezolana y cerca de 60 países- desconociera el mandato iniciado un mes antes por Maduro, por considerar que surgió de elecciones irregulares.



Poco antes de que Maduro formulara la invitación a Duque, la justicia de Venezuela imputó a la ex legisladora colombiana Aída Merlano de usurpación de identidad, uso de documento falso y asociación para delinquir, informó el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Twitter y Facebook.



Merlano fue acusada por un tribunal del estado Zulia -en cuya capital, Maracaibo, fue capturada este martes- que ordenó su traslado a Caracas, para quedar recluida en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).



De 43 años, Merlano fue representante (diputada) entre 2014 y 2018, y este último año se postuló a una banca en el Senado, siempre por el Partido Conservador.



Pese a que fue electa, la Fiscalía General de Colombia la acusó de financiamiento irregular y compra de votos, y le dictó una orden de captura.



Fue arrestada en Barranquilla el mismo día de las elecciones y alojada en una cárcel de Bogotá. En septiembre de 2019, la Corte Suprema la condenó a 15 años de prisión.



El 1 de octubre asistió custodiada a una consulta odontológica, escapó del consultorio por una ventana y huyó en una moto cuyo conductor estaba esperándola.



No volvió a saberse de ella hasta que este martes fue hallada y capturada en Marcaibo junto a su pareja, Yeico Vargas, también detenido y acusado de asociación para delinquir y encubrimiento.



El caso anticipa una ardua definición por cuanto Colombia anunció en un comunicado de su Ministerio de Justicia que no pedirá la extradición al gobierno de Maduro sino al del mandatario interino Juan Guaidó, quien no maneja los resortes fácticos de la administración.



"Pido permiso para reírme, es una verdadera ridiculez", respondió ayer Maduro, durante un acto partidario televisado.



No obstante, la canciller colombiana, Claudia Blum, reiteró en una entrevista publicada hoy por el diario bogotano El Tiempo que no existe "ninguna posibilidad" de que su gobierno solicite al de Maduro la extradición de Merlano.



Blum opinó que el gobierno interino designado por el parlamento venezolano "cuenta con instancias" para concretar la devolución de Merlano a Colombia.



Pero "si a pesar de las instrucciones de Guaidó no se produce la extradición, estaríamos ante otra prueba más de la desinstitucionalización de ese país (Venezuela) y no será Guaidó el afectado", agregó la canciller.