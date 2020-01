Maduro quiere diálogo para solucionar el conflicto del parlamento y cobrar petróleo con criptomoneda

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, propuso hoy un diálogo entre todos los sectores involucrados en el reciente conflicto por la autoridad del parlamento y anunció un plan para que toda la producción petrolera del país pueda ser cobrada mediante una criptomoneda.



Lo hizo durante el mensaje anual de rendición de cuentas, que constitucionalmente debe efectuar ante la Asamblea Nacional (AN, parlamento) pero brindó ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) integrada exclusivamente por chavistas y autoproclamada plenipotenciaria.



“Le pido a la Mesa de Diálogo Nacional que siente en una sola mesa al Bloque de la Patria (chavista), al sector guaidocista (la holgada mayoría opositora que encabeza Juan Guaidó) y a la oposición emergente”, dijo el mandatario.



Maduro aludió de ese modo al conflicto que se produjo el 5 de este mes, cuando la minoría del chavismo y sus aliados eligió como presidente de la AN al opositor disidente Luis Parra en una sesión sin quórum ni votación nominal, según denunció la oposición, que reeligió a Guaidó en otro debate televisado y con 100 votos sobre 167 bancas totales.



El líder chavista dijo que Guaidó -ratificado días después como mandatario interino de la república por la AN- es “un muñeco de ventrílocuo” que responde a las órdenes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.



Asimismo, Maduro reclamó “respeto” a los obispos católicos, que días atrás se negaron a recibir a Parra, quien concurrió a la sede de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) con el objeto de conversar con ellos.



“Utilizo este púlpito para exigir respeto a los obispos; deben aprender a respetar al pueblo católico y cristiano, la oración sincera del hombre y la mujer que no quiere que se sigan politizando los púlpitos de la Iglesia para hacer política retrógrada”, dijo, según las agencias de noticias ANSA y EFE.



En otro orden, Maduro pidió al Consejo Nacional Electoral (CNE) “que se invite ampliamente a la Unión Europea (UE), a la Secretaría General de la ONU, a la Unión Africana y a todas las organizaciones para que vengan a ver cómo el pueblo de Venezuela, un pueblo libre, elige su nueva AN”.



“Lo que no entrará en este país es (el secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA) Luis Almagro, bandido y basura de la historia; ni la OEA ni Luis Almagro entran en este país más nunca”, advirtió.



El mandatario se refirió de ese modo a las elecciones para la renovación total de las bancas de la AN, que corresponde efectuar a fines de este año.



La oposición reclama que además se efectúen comicios presidenciales -pues desconoce el mandato iniciado por Maduro hace un año por considerar que surgió de elecciones irregulares- y que antes se cambie la composición del CNE, controlado por el chavismo y cuestionado por sospechas de parcialidad.



Maduro dijo que está de acuerdo con que el CNE “prepare las más amplias garantías, más de las que aún se han tenido” hasta ahora, pero no mencionó una eventual renovación de autoridades de ese organismo.



Además, reiteró que Venezuela es víctima de ataques “planificados” desde Washington y Miami y “financiados” por el gobierno de Colombia, y advirtió que quien atente contra la paz del país “se encontrará de frente con los fusiles”.



“Las órdenes están dadas, en unión cívico militar, para cohesionar perfectamente la capacidad de defensa de la Fuerza Armada con la milicia y el poder popular a lo largo y ancho del territorio”, subrayó.



Sostuvo que “esa central de inteligencia y contrainteligencia del Ejército de Colombia que ha sido descubierta ahorita chuzando (realizando escuchas ilegales), grabando, persiguiendo a periodistas, magistrados y políticos, es la que está al frente de la conspiración contra Venezuela”.



El jefe del Estado se refirió así a un informe publicado el domingo pasado por la revista colombiana Semana, según el cual el reciente relevo del comandante del Ejército colombiano, general Nicacio Martínez, se aceleró luego de que se descubriera una red de escuchas ilegales dentro de esa fuerza.



Por otra parte, Maduro reveló que hoy ordenó a la petrolera estatal Pdvsa que venda 4,5 millones de barriles de su reserva física en la criptomoneda oficial petro, y agregó que “la meta” es “vender toda la producción petrolera en petro”.