Magario aseguró que los números de la Provincia "no son alentadores" y lamentó el aumento tarifario

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La vicegobernadora bonaerense electa, Verónica Magario, sostuvo hoy que los números de la economía de la provincia "no son alentadores, ya que hay pobreza y déficit", y lamentó el aumento del 25 por ciento en la tarifa eléctrica firmado por la mandataria María Eugenia Vidal, que regirá a partir del 1ro. de enero de 2020.



Magario aseguró, tras reunirse con el vicegobernador provincial, Daniel Salvador, que le pidió que "no se haga nada" con la aprobación de unos 42 pliegos de jueces y fiscales para el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires.



"La reunión fue muy cordial, tenemos que preservar un traspaso institucional ordenado, tranquilo, vimos los números y leyes pendientes, y vendrán nuestros equipos técnicos que estarán a cargo aquí en el Senado (a partir de diciembre próximo)", explicó la vicegobernadora electa al finalizar la reunión.



Asimismo, la dirigente peronista remarcó que en el marco de la transición "no debe hacerse nada ahora" que pueda significar un inconveniente al próximo gobierno, y agregó querer "que en esta etapa no se cometan errores por respeto a la ciudadanía".



"Nuestra mayor responsabilidad es saber en qué situación estamos, y tener una legislatura acorde al nuevo gobierno provincial y que esté acorde a las necesidades de los bonaerenses que necesitan que vengan etapas de consenso y pluralidad", sostuvo la también presidenta de la Federación Argentina de Municipios (FAM).



Magario dijo que pidió "conocer en qué estado de situación estamos, los números y datos no son muy alentadores, hay déficit, hay deuda y queremos conocer estos datos para ver cómo avanzamos y podemos trabajar".



"Lamentamos los últimos aumentos que firmó la gobernadora saliente (María Eugenia Vidal), es triste pensar que a partir del 1ro. de enero habrá un nuevo aumento del 25 por ciento de electricidad, que además ya acumula un aumento del 3 mil por ciento", expresó.



Consultada sobre la posible declaración de emergencia alimentaria provincial una vez que asuma el gobierno electo, Magario destacó que "hay cuatro emergencias que ha mencionado nuestro gobernador Axel Kicillof, la productiva-laboral; la alimentaria que es urgente; la salud y la educación".



"En la recorrida junto a Axel hemos visto la cantidad de desocupación y los niveles de pobreza que no sólo se da en el Conurbano, sino en ciudades prósperas como ha sido La Plata", afirmó.



En ese sentido, precisó que "no se trata sólo de una declaración de emergencia, hay que abordar esas problemáticas con soluciones concretas, hay que poner acción y que llegue el alimento donde tiene que llegar y eso los intendentes sabemos hacerlo".



El encuentro entre Magario y el presidente del Senado bonaerense, Daniel Salvador, se desarrolló en el despacho presidencial de la Cámara Alta bonaerense en el marco de un clima cordial, un día después de iniciado el proceso de transición en la Gobernación.