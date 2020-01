Malargüe pide a los antimineros que los ayuden a salir de la crisis

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Autoridades de la Cámara de Comercio, industria, minería, ganadería, agricultura y turismo de Malargüe pidieron a los sectores antimineros que impidieron la modificación a la ley 7722 para el desarrollo en Mendoza, que "generen las herramientas que necesita el departamento para salir de la difícil situación por la que atraviesa", ante la imposibilidad de encarar proyectos mineros metalíferos.



"Esperamos respuestas de la política y de los antimineros", pidieron hoy en un documento emitido desde la Cámara de Comercio e Industria dirigido al arco político mendocino, los sectores antimineros, a la Iglesia Católica y a la sociedad provincial general para que generen esas herramientas.



El 30 dé diciembre último, tras numerosas protestas sociales en casi todo el territorio provincial, la Legislatura derogó la Ley 9209, que al modificar la norma 7722, permitía el uso de cianuro y ácido sulfúrico en la minería en Mendoza.



Desde Malargüe, ciudad que ya decidió no participar de los festejos vendimiales en señal de protesta y dado que allí no poseen viñedos por razones climáticas, piden que se cuente "con más energía que le permita desarrollar emprendimientos mineros contemplados en la Ley 7722, especialmente con minerales de segunda y tercera categoría".



El documento, que contiene 10 puntos, señala que la entidad seguirá insistiendo en el desarrollo de la minería metalífera, "al estilo de Chile que compatibiliza minería con agricultura, exportando el producto de ambas".



Por otra parte, solicitó destinar fondos públicos para la educación, información y formación respectos de los beneficios de la minería en la vida corriente de las personas.



Asimismo, señalaron que "el Estado debe achicarse para disminuir la carga impositiva sobre el comercio y las empresas".



En otro de los puntos se manifestaron a favor de licitar y construir la presa hidroeléctrica Portezuelo del viento, en Malargüe, "priorizando la mano de obra y a las empresas locales", como la terminación de las obras de la Ruta Nacional 40 entre Bardas Blancas y laguna Coipolauquen, y otras complementarias.



"Instamos al gobierno provincial y a los legisladores a arbitrar los mecanismos legales, económicos y financieros para declarar a Malargüe una región en sí misma dentro de Mendoza dado que la ciudad, ubicada al sur al límite con Neuquén, requiere de una visión especial al momento de legislar y aplicar políticas públicas".



"Esperamos que el gobernador y los legisladores incluyan en el presupuesto 2020 las partidas necesarias a fin de que el parque industrial minero de Malargüe tenga el gas que necesita en el transcurso de este año", finaliza el documento.



También piden instrumentos financieros para el desarrollo de la agricultura, la ganadería menor, el turismo y las pequeñas industrias mineras.



"Necesitamos de los recursos que nos han privado y no descansaremos en el orden local, provincial o nacional para que se repare el daño que se le ha hecho a los malargüinos, especialmente a los más necesitados", concluyó el documento.