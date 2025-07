La noche prometía fiesta, cuarteto y emoción. Sin embargo, el esperado show de Q’Lokura en el Estadio Aldo Cantoni, este martes 8 de julio en la previa del feriado patrio, terminó empañado por una serie de desbordes organizativos que dejaron a cientos de fanáticos afuera, pese a tener su entrada en mano.

La convocatoria fue masiva y la capacidad del estadio se vio colmada, al punto de que hasta las escaleras de acceso a las cabinas de transmisión estaban ocupadas por gente de pie, según se pudo observar en imágenes que circularon por redes sociales.

Ante el malestar de los fanáticos, la banda cordobesa debió salir a pedir disculpas públicamente a través de sus redes sociales. En un video grabado después del show, el cantante "el Chino" Herrera expresó: “Perdón por la mala organización, no tenemos nada que ver”. El mensaje fue acompañado con un comunicado textual donde aclararon:

"Noche a capacidad agotada en el Estadio Aldo Cantoni, gracias por tanto cariño a esta provincia hermosa. Mil disculpas a todos los que se quedaron afuera. Cabe destacar que no era una producción y/u organización de Q’Lokura, ni tuvimos nada que ver con venta de entradas, accesos, etc. Para cualquier consulta o reclamo comunicarse con La Meseta Producciones”.

Reclamos, avalanchas y desmayos

Varios asistentes contaron a este medio que se vivieron momentos angustiantes tanto dentro como fuera del estadio. Algunos relataron que hubo avalanchas al intentar ingresar, ya que muchos se agolpaban en los accesos cuando la capacidad ya estaba al límite.

“Hubo caídas y personas lastimadas. Muchos se fueron al ver el desmadre y los que entraron salieron rápidamente porque no se podía estar. La banda paró en un momento el show porque había una persona que se había desmayado y no la podían sacar. No había médicos y las salidas de emergencias estaban tapadas de gente. Podría haber sido una tragedia”, relató un testigo a este medio.

Desde el escenario, antes de comenzar el show, el propio Chino Herrera advirtió: “Lo único que les pedimos es que se cuiden y disfruten del show”, en una clara señal de que ya se percibía el desborde en el ambiente.

Silencio de la productora

Hasta el momento, La Meseta Producciones, responsable de la organización del evento y la venta de entradas, no emitió ningún comunicado oficial sobre lo sucedido. Tampoco se confirmó si hubo denuncias formales o reclamos colectivos por parte del público.

A pesar del éxito en convocatoria, el evento deja una gran mancha por la desorganización, la sobreventa de entradas y la falta de protocolos de seguridad y asistencia médica, que pusieron en riesgo la integridad de los asistentes.