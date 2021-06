Malestar en Valle Fértil tras la fiesta clandestina: "la culpa de nuestro presente es toda nuestra"

La situación sanitaria que atraviesa el departamento Valle Fértil causa preocupación en las autoridades municipales y tras sorprender a 21 vecinos en una fiesta ilegal este domingo a la madrugada en un apart hotel de San Agustín, la comuna publicó un fuerte descargo en sus redes sociales.

“Desde hace unos días venimos viendo las escaladas de casos, las muertes que se multiplican, familias que se desintegran, buscamos responsables, clamamos por repuestas, acusamos inacciones, cargamos con el peso a quienes son las caras visibles de las instituciones, pero evidentemente la culpa de nuestro presente es TODA NUESTRA”, comenzó la publicación.

El pueblo vallisto registra por estos días 458 casos acumulados; 375 pacientes recuperados, 62 personas en proceso de infección y 21 personas fallecidas, sobre una población que ronda los 12.000 ciudadanos. Dentro de las víctimas fatales estuvo un matrimonio que falleció el mismo día con diferencia de algunas horas que dejó a dos hijos destruidos por el fallecimiento de sus padres. Y en este contexto, hubo una serie de movilizaciones vecinales para pedir medidas más estrictas y también varias reuniones entre concejales, el intendente y la directora del Hospital Albarracín para analizar la actual situación sanitaria.

Ante lo ocurrido en la madrugada, la comuna apuntó a las actitudes irresponsables y señaló: “Las FIESTAS CLANDESTINAS se concretan porque hay PERSONAS que participan, y esas personas son hijos, hijas, padres, madres, compañeros de trabajo, peor aún, adultos que son ENFERMEROS, POLICÍAS, EDUCADORES, EMPLEADOS MUNICIPALES, lo que hace doblemente más grave la situación y la cual a TODOS nos hace cómplices, porque en nuestro departamento nos conocemos justamente todos”.

“Más de 20 personas en un salón a la madrugada no es fácil de disimular, en una fiesta comen, beben, escuchan música, se ríen, se divierten, entonces, ¿DONDE ESTAMOS NOSOTROS PARA DENUNCIAR?. Seguramente no serán todos los vecinos así, seguramente habrá gente que diga “yo soy responsable”, “yo no voy a fiestas”, “yo me cuido". Pero las individualidades si no van acompañadas de empatía no sirven de nada, porque mientras “MUCHOS” piden cerrar todo, otros “MUCHOS” necesitan que a sus emprendimientos llegue gente, y otros “MUCHOS” hacen fiestas clandestinas y “MUCHOS” también.... Miran para otro lado”, detallaron.

Para finalizar el posteo, la Municipalidad de Valle Fértil resaltó que “repudiamos en su totalidad el accionar de estas personas. Tenemos que actuar con coherencia, nos necesitamos entre todos, vivos, responsables y solidarios”.