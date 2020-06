Malestar por la imprudencia de los pelotones de ciclistas a poco de que se flexibilizara su actividad

El gobierno de San Juan habilitó el 25 de mayo, en otra etapa de la pandemia por coronavirus, la práctica ciclística en la provincia y tras la medida volvieron las quejas por la falta de control ante las imprudencias de algunos ciclistas.

“¿Cómo es posible que pase esto?”, se pregunta Lean Montaña en un posteo de Facebook, en referencia a la foto que sacó mientras viajaba en el colectivo por la quebrada de Zonda.

El pelotón de ciclista no deja pasar al colectivo de la Línea 23. Foto: gentileza Lean Montaña, vecino de Zonda.

“¿Es necesario ocupar toda una calzada?. ¿Por qué siempre el del vehículo tiene que esperar a que ellos se les dé las ganas de hacer fila india o al menos ir de a dos?”.

Caos a pedal

Además de esta imprudencia puntual los sanjuaninos se quejan porque la mayoría de los ciclistas no respeta el protocolo sanitario en el marco de la pandemia; pasan los semáforos en rojo, otros circulan por la izquierda y mientras los vehículos esperan la luz verde en los semáforos, pasan entre los autos.

“No son todos, pero a la mayoría no les calienta nada. Para ellos las leyes y los protocolos no existen” dijo Mario González, otro sanjuanino que critica el desenvolvimiento de los ciclistas.

Es lamentable

En contacto con el titular de la Secretaría de Transito y Transporte de la provincia, Jorge Armendariz, manifestó que: "Es lamentable.Es el eterno problema".

Jorge Armaendariz.

"Yo lo he visto, porque soy ciclista. Es más, este martes fui a entrenar al Dique de Ullum y me sorprendió ver la cantidad de ciclistas que habían. Vi puestos de la Secretaría de Deportes controlando y previniendo, pero pasaban el control y los ciclistas se olvidaban".

Armendariz contó que hace un tiempo, antes de que se declarara la emergencia sanitaria en el país hubo una serie de reuniones entre la Secretaría de Deportes; Transito y Transporte; Seguridad y Policía de San Juan con referentes de los diferentes grupos ciclísticos que entrenan en la provincia, justamente para tratar todos estos temas y hubo acuerdos. "Pero", dijo Armendariz "indudablemente, y más ahora con un protocolo sanitario por pandemia no hay responsabilidad ni compromiso de cumplir acuerdos ni normativas".

La ley lo dice

El año pasado el Ministerio de Gobierno, a través de Tránsito y Transporte, lanzó una campaña de promoción dando a conocer una serie de normativas acerca de las reglas de tránsito. Y entre ellas las referidas a la forma correcta de circular en bicicleta.

Circular en bicicleta

Las bicicletas deben estar equipadas con:

Elementos reflectivos en pedales y ruedas

Luces en la parte anterior o posterior

Timbre o bocina

Está prohibido:

Circular en bicicleta tomado de otro vehículo

Transportar a otra persona, en el cuadro o parte posterior

No respetar la fila india en circulación

Para garantizar tu seguridad no te olvides de:

Utilizar casco

Utilizar chaleco o bandolera reflectiva.

Además la ley dice que los ciclistas deben respetar el sentido del carril y todo tipo de señalizaciones, incluyendo los semáforos. La velocidad máxima a la que una bicicleta puede circular es de 45 km/h. Durante la noche, es obligatorio el uso de luces trasera y delantera de posición. El uso de auriculares y telefonía móvil mientras se circula en bicicleta está totalmente prohibido.

Emergencia Sanitaria

Si bien este sábado el gobierno de la provincia siguió flexibilizando las actividades deportivas ya habilitadas (entre ellas el ciclismo y el mountain bike); jamás anunció que se podía entrenar en pelotón. Por el contrario, recomiendan respetar la distancia social establecida de dos metros como mínimo, para evitar riesgos de contagio.

Armendariz subraya que la Secretaría de Transito y Transporte hace prevención, no control. "Quien controla es la policía de San Juan. De todos modos vamos a pedir a la Secretaría de Seguridad que se intensifiquen los controles y a la par vamos a apoyar con campañas de prevención en la medida que la pandemia no los permita", indicó.

Rosa Mansut

“Es una vergüenza lo que hacen los ciclistas. Hace dos semanas viajaba con mi mamá de urgencia en la ambulancia y los desubicados sintieron la sirena y con una santa paciencia se hicieron a un lado. Iban como ganado por la calle. Digo, ¿Las autoridades de tránsito no deberían hacer algo con estos imprudente?. Porque encima ponen en riesgo a los conductores de los vehículos que tienen que pasarlos”.

José Antonio Suarez.

“Desde hace algunas semanas vengo comentando lo mismo. Pensé que cambiarían de pensamiento después de la cuarentena y de algún tiempo de no salir. Pero siguen siendo los irresponsables y soberbios de siempre. Al parecer el ciclismo es más importante que alguien que se desplaza en auto, moto, colectivo o cualquier otro vehículo. No hay con qué darles!!! No entienden!!!”

Gustavo Riveros

“Son un desastre. Se creen los dueños de la calle y encima, cuando les tocas bocina para que se hagan a un lado, te putean”.