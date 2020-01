Maleteros bloquean por quinto día consecutivo terminal ferroautomotora en Mar del Plata

Los maleteros de la estación ferroautomotora de Mar del Plata continuaban hoy por quinto día consecutivo el bloqueo a los accesos de la terminal, una medida adoptada en reclamo de que se regularice la situación laboral de 30 trabajadores y que obliga a los micros a recibir pasajeros a más de cien metros de distancia del lugar habitual.



El secretario adjunto de la CTA Autónoma, Carlos Amodey, reiteró esta mañana a Télam que van a "continuar y acompañar las medidas hasta que los empresarios o la concesionaria asuman sus responsabilidades y blanqueen a los trabajadores".



"Pasan los días y estamos más unidos que nunca. Seguimos esperando que alguna autoridad tome cartas en el asunto y los intime a que se hagan cargo de lo que les corresponde," indicó Amadoy.



El gremialista recordó que "el conflicto comenzó el año pasado" y si bien las empresas prometieron una "solución", durante el 2019 fueron a "ocho reuniones al Ministerio de Trabajo", que se caracterizaron por las continuas ausencias de concesionarios y trabajadores.



"Los maleteros viven de las propinas de los pasajeros, no tienen sueldo, no están registrados. Queremos la intervención de los ministerios de Transporte y Trabajo para que controlen y verifiquen lo que sucede acá y encuentren una solución", dijo.



El bloqueo que se inició en la madrugada del sábado último, "continuará por tiempo indeterminado, hasta que regularicen a los trabajadores", sostuvo el dirigente.



Los maleteros sostienen hace más de un año y medio sus reclamos ya que "no están registrados, no dependen de ninguna empresa ni de la concesión de la Terminal, no perciben ningún ingreso fijo sino que viven de la propina, no tienen obra social ni ART, si se lastiman -como pasa frecuentemente- deben atenderse por su cuenta", explicó Amodey.



La protesta se concentra en el acceso a la estación y se extiende por más de 150 metros a lo ancho de la calle 9 de Julio, hasta Italia, unas 3 cuadras del acceso a la terminal de Mar del Plata.