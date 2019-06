Mamá de Leila: “Así le den 100 años al acusado, nada me va a quitar el dolor”

Hace un año Leila Rodríguez desapareció de su casa de Ullum. Hace un año la Policía encontró a la joven muerta en medio de un descampado, víctima de puñaladas en su cuerpo. Hace un año su familia está consternada y pide justicia. Paula Morales habló con DIARIO HUARPE. "Confío en la Justicia, pero así le den 100 años, nada me va a quitar el dolor que tengo", expresó.

“Estoy agradecida con la Justicia, ojalá no me defraude. Confío en que habrá una sentencia. Espero que le dé como mínimo prisión perpetua”, dijo la mujer. Se refería a su exyerno y padre de su nieta, Esteban Pacheco, el principal sospechoso de matar a Leila Rodríguez en junio de 2018. La investigación del crimen está cerrada, el hombre está privado de su libertad y espera la confirmación de la fecha del juicio.

Leila Rodríguez.

“Este año fue muy angustiante. Me fui de Ullum y ahora vivo en Capital con mi familia y con mi nieta de 4 años. La familia de Pacheco me hostigaba y nunca vino a pedirme perdón por lo que pasó, tampoco trató de tener algún contacto con la nena”, comentó Morales.

Esteban Pacheco.

“Mi nieta sabe que la mamá está muerta y que no volverá. Sin embargo le pide a Dios que la baje del cielo, le dice que es hora de que vuelva. Eso me lo expresó esta semana. También me señaló que le va a escribir una carta a Papá Noel para pedirle por su madre”, señaló dolida Paula Morales.

Escena del crimen.

"La relación de Leila y Esteban era normal. Cuando se peleaban, ella se quedaba en mi casa y no salía a ningún lado. Después empezó a salir con sus amigas, a trabajar y salir con su familia. Parece que eso le molestó a Pacheco", añadió. "Lamentablemente mi hija lo amaba", concluyó.

Paula Morales en la escena del crimen.

La joven madre fue hallada en un descampado en Ullum con puntazos en su cuerpo el 27 de junio de 2018. Su cuerpo estaba debajo de un árbol, apenas tapado con unas ramas y un pedazo de frazada vieja.

El sospechoso de matar a Leila Rodríguez es su expareja y padre de su hija Esteban Pacheco (25). El joven se abstuvo de declarar pero las pruebas recolectadas por el juez Guillermo Adárvez lo llevaron a ser procesado por homicidio. Los investigadores hallaron mensajes del teléfono móvil de la víctima y del acusado que dieron indicios de que pactaron un encuentro. Además en las uñas de Leila, que intentó defenderse, los peritos encontraron restos de piel de Pacheco.

Misa:

Este jueves, a las 19 habrá una misa en la Parroquia Nuestra Señora de los Dolores en el departamento de Ullum.