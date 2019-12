Manchester City, sin Agüero, recibe a United en el clásico de la ciudad

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Manchester City, sin el goleador Sergio Agüero por lesión, recibirá mañana al United en el clásico de la ciudad, desde las 14.30, hora argentina, en uno de los partidos más destacados de la fecha 16 de la liga inglesa de fútbol.



El clásico de Manchester encuentra a los dos equipos urgidos por el triunfo. El City, con el defensor Nicolás Otamendi entre los convocados, debe hacerlo para no perderle pisada al líder invicto Liverpool ya que los separa 11 puntos de distancia.



El United, con el arquero Sergio Romero y el defensor Marcos Rojo en el plantel, está relegado en la lucha por el campeonato y apunta a escalar posiciones para su ingreso a la zona de clasificación a las copas.



"El Manchester United siempre es el Manchester United. Tenemos un gran respeto por lo que ha hecho en Inglaterra, en Europa y en el fútbol mundial", declaró el DT del City, Josep Guardiola, en conferencia de prensa.



En tanto, el noruego Ole-Gunnar Solskjaer, entrenador del United, afirmó en rueda de prensa que jugarán ante "el mejor equipo de Inglaterra”.



La jornada proseguirá con los siguientes partidos: Bournemouth-Liverpool; Everton-Chelsea (Wilfredo Caballero); Tottenham (Erik Lamela, Paulo Gazzaniga y Giovani Lo Celso)-Burnley; Watford (Roberto Pereyra)-Crystal Palace.



Domingo: Aston Villa-Leicester City; Newcastle (Federico Fernández)-Southampton; Norwich City-Sheffield United; Brighton And Hove-Wolverhampton.



Lunes: West Ham (Pablo Zabaleta)-Arsenal (Emiliano Martínez).







-Posiciones-



Liverpool 43 puntos; Leicester 35; Manchester City 32; Chelsea 29; Wolverhampton 23; Manchester United y Crystal Palace 21; Tottenham 20; Sheffield, Arsenal y Newcastle 19; Burnley y Brighton And Hove 18; Bournemouth y West Ham 16; Aston Villa y Southampton 15; Everton 14; Norwich City 11; Watford 8.