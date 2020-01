Manchester United, con Romero, goleó y se clasificó a los octavos de final de la Copa FA

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Manchester United, con el arquero argentino Sergio Romero como titular, goleó hoy por 6-0 a Tranmere Rovers, de la tercera división, y se clasificó a los octavos de final de la Copa FA, que también tuvo como sorpresa el empate 2-2 de Liverpool que deberá jugar un nuevo partido contra el humilde Shrewsbury Town.



El arquero mundialista, que la última semana protagonizó un impactante accidente automovilístico sin consecuencias físicas, fue titular por décima vez en la temporada y en ocho partidos mantuvo la valla invicta.



En la presente Copa FA tiene asistencia perfecta y no recibió goles en los tres partidos que jugó el equipo dirigido por el noruego Ole Gunnar Solskjaer.



En el inicio de la jornada de domingo, Manchester City también avanzó de ronda tras superar a Fulham por 4-0, como local.



El defensor Nicolás Otamendi fue titular y reemplazado a los 29 minutos del segundo tiempo, mientras que Sergio Agüero fue preservado y se quedó en el banco de suplentes.



La sorpresa de la jornada fue el empate de Liverpool, líder invicto de la Premier League, que le ganaba por 2-0 a Shrewsbury Town, humilde equipo de la tercera división, pero tuvo diez minutos fatales que permitieron la remontada y posterior empate del dueño de casa para forzar la revancha que se disputará en el estadio Anfield.



Shrewsbury Town está en el puesto 16 de 23 en la Football League One, tercera división de Inglaterra, pero hoy hizo historia y le cortó una racha de nueve triunfos en cadena al imbatible campeón de Europa y del Mundo.



El equipo alemán Jürgen Kloop terminó con el egipcio Mohamed Salah y el brasileño Roberto Firmino en cancha pero no pudo desnivelar el marcador y deberá jugar un partido más para asegurarse su lugar en los octavos de final.



El último cruce de la cuarta ronda será mañana con Arsenal que enfrentará a Bournemouth, como visitante.