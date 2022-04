Manejaba un cabaret en el pasado, estuvo ligado a un asesinato y ahora está cerca de ser condenado por abusar de su nieta y una sobrina

IMPORTANTE NOTA DEL EDITOR Si conocés un hecho de abuso sexual contra menores o personas con discapacidad debés acercarte por Avenida Córdoba 452 (este) al centro Anivi– Capital o llamar a los teléfonos: 427-5314 / 5493.

La vida de R.D.M. de 48 años estuvo involucrada en los hechos más aberrantes y tormentosos, pero parecía que estaba destinado a zafar de cada delito que le achacaban. Sin embargo esta semana está cerca de ser condenado por abusar sexualmente de su nieta y de una sobrina, en el pasado, cuando esta era menor. En el año 2008 estuvo imputado por un brutal homicidio ocurrido en Chimbas, pero el cambio del relato de un testigo clave lo dejó afuera sorpresivamente de la causa.

R.D.M. (no se lo menciona y se le tapa la cara para cuidar a las víctimas) manejó un cabaret en el pasado, ubicado en Rodeo, departamento Iglesias, cuando esos lugares no eran cuestionados por la sociedad y no había una ley que los prohibía.

Lejos de estar en la mira de la Justicia por ese tema, en el año 2008 terminó detenido por el crimen de Cristian Sarmiento, un joven de 26 años brutalmente golpeado y arrojado a un canal de Chimbas. R.D.M. formó parte de los primeros detenidos por el crimen, junto a sus dos hijos y otro hombre. Todo a raíz de la declaración de un testigo clave del caso.

Estos actuaron junto a Alberto Florencio “El Roto” Gallardo, de 42 años, y Miguel Ángel “Junior” Pizarro, de 23 años, que agarraron a Sarmiento en venganza por una pelea que tuvo él en el pasado con “Junior” Pizarro por un robo a la salida de un boliche de Marquesado. Aparentemente el grupo asaltó al hermano de Sarmiento y este salió después en su defensa. Desde ahí las cosas entre Sarmiento y la banda quedaron tensas.

El testigo clave del homicidio, cuyo relato fue la base de las condenas de “El Roto” Gallardo y “Junior” Pizarro, cambió sus declaraciones iniciales, aparentemente amenazado por R.D.M. y el resto. Este, sus hijos y el otro hombre fueron sobreseídos, mientras que los otros fueron sentenciados a 20 años de cárcel.

Eso quedó en el pasado, ahora una nueva acusación recae sobre el sujeto, igual de grave que el homicidio, pero en la que R.D.M. tiene grandes chances de recibir una condena. Este martes por la tarde fueron los alegatos del juicio. El fiscal Duilio Alberto Ejarque pidió 30 años de prisión para el exregenteador de un cabaret por abuso sexual gravemente ultrajante triplemente agravado en perjuicio de la nieta de 11 años y abuso sexual simple reiterado dos hechos, abuso sexual con acceso carnal reiterado en concurso ideal con corrupción de menores agravada por la edad de la víctima, y todo eso en concurso real en perjuicio de su sobrina, que se animó a denunciarlo después de que saliera a la luz el caso de la nena. La mujer también contó que fue abusada cuando era menor.

La hija de R.D.M se separó de su pareja y se fue a vivir con él junto a sus nietas, invitada por el hombre. Allí en una casa de Marquesado, sucedieron posteriormente los abusos contra una de las niñas. El hombre de 48 años aprovechaba que su hija no estaba para tocar a la nena en sus diferentes partes íntimas. Luego el ultraje se agravó porque hasta llegó a introducir sus dedos en la vagina.

La sobrina contó que también hubo manoseos en su caso, que la obligaba a practicarle sexo oral y que después en otras oportunidades, la violó.

Este miércoles por la tarde, R.D.M. tendrá la última oportunidad para defenderse ante el tribunal. Luego, los jueces Fernando Echegaray, Juan Gabriel Meglioli y Diego Sanz resolverán si lo condenan o absuelven. La abogada del hombre, Carla Marcela Manini pidió que se liberado de todos los cargos.

Un parte de la familia del sujeto tiene expectativa sobre este juicio, más porque a partir de esta resolución pueden aparecer más víctimas.