Manipulación de alimentos: trabajan en una plataforma para hacer los cursos online

El jefe de Medicina Sanitaria, Roque Elizondo, informó que en el área están trabajando en el armado de una plataforma para que los sanjuaninos puedan hacer de manera virtual los cursos de manipulación de alimentos. Optaron por esto porque debieron suspender el cronograma que habían programado debido a la pandemia.

“Seguramente esté conformada la semana que viene”, dijo.

Desde que comenzaron a dictar estas capacitaciones, en la provincia bajó la cantidad de casos de botulismo. Incluso, el año pasado solo detectaron 1 caso de la enfermedad causado por alimentos contaminados.

Para prevenirla están realizando controles. Ya secuestraron más de 50 botellas de salsa preparada en casas, que no estaban registradas y que las vendían a comercios.

“Todos los sanjuaninos creemos que somos especialistas en la elaboración de salgas, les pedimos que tengan mucho cuidado”, dijo Elizondo.

Desinfección de alimentos

El jefe de la División Alimentos, Raúl Tomba, explicó que el coronavirus no se transmite a través de los alimentos, pero “si compramos alimentos que son colocados en zonas donde las condiciones higiénicas no son favorables, se puede producir la transmisión, no por comer el alimento sino por el contacto de su superficie”, explicó.

Por eso, recomienda desinfectar los envases con un trapo embebido con lavandina y agua o con cloro y agua. Se debe pasar por el exterior y recién guardar.