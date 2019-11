Maradona confirmó que seguirá siendo el entrenador de Gimnasia

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Diego Maradona confirmó esta noche que continuará siendo el director técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata y les agradeció a los hinchas "por haber logrado la unidad política en la institución", al tiempo que intimó a la nueva comisión directiva a que "cumpla con los refuerzos" que le prometieron.



"Me da mucha felicidad poder decir que sigo siendo el director técnico de Gimnasia y Esgrima", escribió Maradona en su cuenta de Instagram, despejando definitivamente así cualquier especulación sobre su retorno a la conducción del conjunto platense al que dirigirá el próximo domingo ante Arsenal, de Sarandí.



"Quiero agradecerle a los hinchas del 'Lobo' y a los jugadores, porque entre todos nosotros conseguimos finalmente la unidad política del club. Ahora espero que los directivos cumplan con los refuerzos que me prometieron. Y les agradezco a todos por sus mensajes, por el apoyo,por la movilización de ayer con 50 grados de temperatura, y al nenito que me pidió 'Diez, volvé'. Aguante Gimnasia", arengó Maradona.



En las últimas horas se había llegado a este acuerdo tras la conformación de una sola lista de unidad para las elecciones, con Mariano Cowen de candidato a presidente y Salvador Robustelli de vicepresidente. Sin embargo, después se informó que Cowen se bajaba y que se habían suspendido las elecciones.



Hace dos días fue la carta del adiós y hoy llegó la del regreso, muy "a lo Diego". Por eso lo que el martes era una decisión irreversible, hoy terminó siendo todo lo contrario. Maradona acompañó este mensaje en las redes sociales con dos videos en los que se ve una multitudinaria manifestación que reclamaba su continuidad luego de que tomara la decisión de irse de Gimnasia porque el presidente que lo llevó, Gabriel Pellegrino, no presentó lista para las elecciones de este sábado que finalmente no se llevarán a cabo.



Cowen se reunió en horas del mediodía con su contrincante electoral, Salvador Robustelli (Convergencia Gimnasista), en uno de los bares céntricos de la ciudad de La Plata y llegaron a un acuerdo político en una mesa que también integraron el propio Pellegrino y un socio de gran representatividad como Jorge Reina. Horas más tarde Cowen informó que desistió de la posibilidad y se bajó de la carrera política.



Con este escenario, Pellegrino se juntó posteriormente con Matías Morla, abogado de Maradona, y Christian Bragarnik, representante de Diego y nexo clave para su llegada al "Lobo" y antes a Dorados, de Sinaloa, de la segunda división de México, para llevarle la buena nueva y así conseguir la prolongación de la permanencia de Diego en el banco de suplentes.



La decisión de Cowen evitó el llamado a la asamblea extraordinaria, con postergación de la elección para dentro de dos semanas, y la modificación del estatuto, ya que de lo contrario no se podría haber celebrado el acto político de este sábado.



De esta manera, con un solo candidato presidencial en carrera, Maradona continuará en el cargo al que renunció el martes. Su salida estuvo netamente ligada a la ausencia de Pellegrino en la elección, ya que llegó de su mano al banco gimnasista.



"Tomo esta decisión con todo el dolor del alma, porque el presidente Gabriel Pellegrino no va a presentarse en las próximas elecciones. Sinceramente me sorprendió que no lo haga. Conversé con él, y luego de escucharlo, tengo que dar un paso al costado", escribió Maradona en su Instagram el pasado martes.



Con esta decisión, el interino era Mariano Messera para hacerse cargo del equipo el domingo venidero contra Arsenal, de Sarandí, desde las 19.40, como local.



Por su parte, Cowen expresó luego de conocerse la noticia que le dio "bronca y lástima la salida de Maradona. No sabemos qué le habrán dicho. Creo que era un punto de partida para que el club levante. Yo también lo hubiese contratado".



En la misma sintonía se manifestó entonces el ahora futuro presidente, Robustelli, el pasado miércoles, al señalar que "parece que la culpa de que Diego no siga es de las dos listas que se presentan. Nunca pudimos hablar con Maradona. Si es por nosotros, que se quede a vivir en Estancia Chica", argumentó.



Maradona estuvo al frente del equipo desde el 15 de septiembre en ocho ocasiones y consiguió tres victorias, todas como visitante, y cinco derrotas, que incluyen los cuatro cotejos como local.



Bajo la conducción de Diego en esas ocho fechas, el "Lobo" anotó 13 tantos (Matías García fue el máximo goleador con cuatro) y recibió 10.



A falta de 10 jornadas para el cierre de la Superliga, Gimnasia ocupa el antepenúltimo puesto del certamen (10 puntos) y el último en la tabla de promedios para el descenso, con un coeficiente de 1,015.



Después le quedarán otros 11 encuentros de la Copa de la Superliga para lograr permanecer en primera. Pero por lo pronto el domingo, además de a los hinchas de Gimnasia le cumpĺirá el sueño al técnico de Arsenal, Sergio Rondina, que soñaba con conocerlo personalmente y se había lamentado de que "justo ahora" había decidido irse.