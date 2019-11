Maradona confirmó que seguirá siendo el entrenador de Gimnasia pero después se cayó la unidad

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Diego Maradona confirmó que continuará siendo el director técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata pero posteriormente, a última hora de esta noche, se cayó el acuerdo de unidad política en la entidad y finalmente habrá elecciones el 7 de diciembre, en principio con la presentación del actual presidente, Gabriel Pellegrino, y los dos candidatos opositores, Mariano Cowen y Salvador Robustelli.



"Me da mucha felicidad poder decir que sigo siendo el director técnico de Gimnasia y Esgrima", escribió Maradona en su cuenta de Instagram, en lo que parecía despejar cualquier especulación sobre su retorno a la conducción del conjunto platense al que dirigirá el próximo domingo ante Arsenal, de Sarandí.



"Quiero agradecerle a los hinchas del 'Lobo' y a los jugadores, porque entre todos nosotros conseguimos finalmente la unidad política del club. Ahora espero que los directivos cumplan con los refuerzos que me prometieron. Y les agradezco a todos por sus mensajes, por el apoyo,por la movilización de ayer con 50 grados de temperatura, y al nenito que me pidió 'Diez, volvé'. Aguante Gimnasia", arengó Maradona.



Sin embargo apenas una hora después fuentes gimnasistas le confirmaron a Télam que ese acuerdo inicial por el que al bajar su candidatura Cowen dejaba como nuevo presidente a Robustelli "se terminó cayendo porque los socios encolumnados en las distintas agrupaciones presionaron a sus candidatos para que no haya lista única".



En principio esto no afectaría la decisión de Maradona de continuar en el cargo, ya que Pellegrino seguirá siendo el presidente al menos durante los tres próximos encuentros con Arsenal, Banfield y Central Córdoba, de Santiago del Estero, que se disputaría en el Bosque platense justamente el día de las elecciones.



Los comicios, por estatuto del club debían realizarse en la segunda quincena de noviembre (estaban estipulados para el próximos sábado 23), pero ante una eventual postergación, somo es ahora el caso, deben llevarse a cabo no más allá de los 15 días siguientes.



Hace dos días fue la carta del adiós y hoy llegó la del regreso, muy "a lo Diego". Por eso lo que el martes era una decisión irreversible, hoy terminó siendo todo lo contrario. Maradona acompañó este mensaje en las redes sociales con dos videos en los que se ve una multitudinaria manifestación que reclamaba su continuidad luego de que tomara la decisión de irse de Gimnasia porque el presidente que lo llevó, Gabriel Pellegrino, no presentó lista para las elecciones de este sábado que finalmente se llevarán a cabo, ahora con él como candidato del oficialismo, dentro de 15 días.



Cowen se reunió en horas del mediodía con su contrincante electoral, Salvador Robustelli (Convergencia Gimnasista), en uno de los bares céntricos de la ciudad de La Plata y llegaron a un acuerdo político en una mesa que también integraron el propio Pellegrino y un socio de gran representatividad como Jorge Reina (ex jugador del club y actualmente exitoso prestamista). Horas más tarde Cowen informó que desistió de la posibilidad y se bajó de la carrera política.



Con este escenario, Pellegrino se juntó posteriormente con Matías Morla, abogado de Maradona, y Christian Bragarnik, representante de Diego y nexo clave para su llegada al "Lobo" y antes a Dorados, de Sinaloa, de la segunda división de México, para llevarle la buena nueva y así conseguir la prolongación de la permanencia de Diego en el banco de suplentes.



La decisión de Cowen evitó el llamado a la asamblea extraordinaria, con postergación de la elección para dentro de dos semanas, y la modificación del estatuto, ya que de lo contrario no se podría haber celebrado el acto político de este sábado.



De esta manera, con un solo candidato presidencial en carrera, Maradona iba a continuar en el cargo al que renunció el martes, algo que por ahora se sostiene, aunque con él nunca se sabe.



Es que la caída de esa unidad se produjo después de las 22, en una reunión de la que volvieron a participar los tres candidatos y el mencionado Reina. Ahora será necesario ese llamado a asamblea extraordinaria para finalmente llevarse a cabo las elecciones dentro de 15 días.



Este turbulento presente institucional de Gimnasia hace entonces que todo esté tomado con alfileres y todo vaya cambiando permanentemente, casi minuto a minuto, mientras el primer equipo se desangra en la tabla de promedios para el descenso, ya que a falta de 10 jornadas para el cierre de la Superliga, Gimnasia ocupa el antepenúltimo puesto del certamen (10 puntos) y el último en la tabla de promedios para el descenso con 1,015.



Después le quedarán otros 11 encuentros de la Copa de la Superliga para lograr permanecer en primera.



Por lo pronto el domingo, además de a los hinchas de Gimnasia le cumpĺirá el sueño al técnico de Arsenal, Sergio Rondina, que soñaba con conocerlo personalmente y se había lamentado que "justo ahora" había decidido irse. Al menos así estaban las cosas hasta minutos antes de la medianoche de este jueves.