Maradona dejó de ser el entrenador de Gimnasia y Esgrima de La Plata

Diego Maradona dejó de ser el entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata, esto lo confirmó el presidente de la institución, Gabriel Pellegrino, en declaraciones radiales. Maradona tomó la decisión luego de que fracasara el intento de unidad de las distintas agrupaciones que participarán de las elecciones del club. Estuvo en su cargo apenas ocho partidos, en los que cosechó tres victorias y cinco derrotas.

Bajo la conducción de Diego en esas ocho fechas, el "Lobo" anotó 13 tantos (Matías García fue el máximo goleador con cuatro), y recibió diez. A falta de diez jornadas para el cierre de la Superliga, Gimnasia ocupa el antepenúltimo puesto del certamen (10 puntos) y el último en la tabla de promedios para el descenso, con un coeficiente de 1,015.

El promedio

Diego había anunciado que dejaría el cargo si las agrupaciones políticas del club no alcanzaban la unidad y en una muestra de lealtad hacia el actual presidente, Gabriel Pellegrino, quien justamente confirmó la salida del "Diez". Los ocho encuentros de Maradona en Gimnasia fueron los siguientes: Fecha 6: 1-2 vs Racing en La Plata (15/9). Goles: M. García (G); González, Zaracho (R). Fecha 7: 1-2 vs. Talleres en Córdoba (23/9). Goles: Guanini (G); Menéndez, Moreno (G). Fecha 8: 0-2 vs. River en La Plata (28/9). Goles: Carrascal, Scocco (R). Fecha 9: 4-2 a Godoy Cruz en Mendoza (5/10). Goles: Contín, Ayala (2), M. García (G); Brunetta (2) (GC). Fecha 10: 0-1 vs. Unión en La Plata (20/10). Goles: Bonifacio (U). Fecha 11: 4-0 a Newell's Old Boys en Rosario (29/10). Goles: Contín, Caire, Tijanovich, M. García. Fecha 12: 0-1 vs. Estudiantes en La Plata (2/11). Goles: Retegui (E). Fecha 13: 3-0 a Aldosivi en Mar del Plata (10/11). Goles: Coronel, Ramírez, M. García (G).