Maradona designó a los 19 jugadores que concentran para recibir a Central Córdoba

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata, el astro Diego Maradona, definió hoy la lista jugadores convocados de cara al trascendente partido ante Central Córdoba de Santiago del Estero, a jugarse el domingo en el Bosque platense por la 16ta. fecha la Superliga del fútbol argentino.



Los futbolistas que quedarán concentrados desde mañana en el predio de Estancia Chica serán los arqueros Nelson Insfrán y Alexis Martín Arias: los defensores Leonardo Morales, Maximiliano Caire, Maximiliano Coronel, Lucas Licht y Manuel Guanini y Matías Melluso.



Los mediocampistas Franco Mussis, Matías García, Víctor Ayala, Matías Miranda, Braian Alemán, José Paradela y Maximiliano Comba; y los delanteros Nicolás Contín, Horacio Tijanovich, Velazquez y Eric Ramirez, completan la nómina.



Para este encuentro, crucial en la lucha del "Lobo" para no descender, el equipo tendrá la baja obligada del defensor Germán Guiffrey, quien sufrió un esguince de rodilla y tobillo, y será reemplazado por Matías Melluso.



Entre los titulares, si así lo decide Maradona, podrá jugar al arquero Nelson Insfrán, quien no recibió sanción por la expulsión que sufrió ante Banfield (1-1) el pasado viernes, cuando le cobraron un penal inexistente que benefició al "taladro".



En este sentido, el Comité de Disciplina resolvió anoche retirar la segunda tarjeta amarilla, al considerar que no hubo infracción en el penal que sancionó el árbitro Fernando Espinoza.



La posible formación de Gimnasia sería con Nelson Insfrán; Maximiliano Caire, Manuel Guanini, Maximiliano Coronel y Matías Melluso; Víctor Ayala; Eric Ramírez, Brahian Alemán o José Paradela, Horacio Tijanovich y Matías García; y Nicolás Contín.