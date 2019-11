Maradona dirigió la práctica y estará en el banco ante Arsenal

Diego Maradona dirigió esta tarde la práctica del plantel de Gimnasia y Esgrima La Plata en Estancia Chica, tras la ola de rumores y declaraciones sobre su alejamiento del club, surgidos una vez que se confirmó que el presidente Gabriel Pellegrino decidió no presentarse a las elecciones del próximo sábado.



El entrenador llegó al predio de Abasto alrededor de las 15.30 junto a todo su staff y luego de algunas reuniones mantenidas en la zona de Abasto, en la cual los futbolistas le pidieron que continúe, el técnico se puso al frente de sus dirigidos.



De esta manera, la versión que circuló entre allegados a la entidad platense y que le fue comunicada a Télam es que el astro del fútbol argentino continuará sentado en el banco de suplentes "no sólo para el partido con Arsenal del próximo fin de semana sino por los otros dos que quedan", en relación a los choques ante Banfield (fecha 15 como visitante) y Central Córdoba de Santiago del Estero (fecha 16, en condición de local)



"Fue fundamental la charla que mantuvo con los referentes (Lucas Licht y Franco Mussis), quienes le pidieron que continúe al frente del equipo hasta fin de año, al menos", agregó el vocero consultado.



Lo real y concreto es que el plantel del 'Lobo' practicará mañana en Estancia Chica y el entrenamiento será supervisado por el '10', asistido por sus colaboradores Sebastián Méndez y Adrián González.



Maradona hoy no pudo entrevistarse con los dos postulantes a presidentes que competirán en las elecciones generales de renovación de autoridades que se llevarán a cabo este sábado en la institución platense. Es que tanto Mariano Cowen (del espacio Gimnasia es Grande) y Salvador Robustelli (de 'Convergencia Gimnasista') estuvieron esta tarde en Estancia Chica pero solamente se reunieron con el presidente Pellegrino y no con Diego ni con gente de su entorno.



Precisamente, la máxima autoridad del le comunicó en la noche del domingo a los apoderados del DT que no tenía previsto presentarse en las elecciones. Desde allí crecieron los rumores de su inminente salida.



Es más, esta mañana Rocio Oliva, pareja del técnico, declaró en Fox Sports que "seguramente Diego se irá de Gimnasia. Y como yo vengo con él, me voy con él". Estas opiniones de la novia del '10', que ejerce como mánager del fútbol femenino del club, hicieron crecer las versiones sobre su alejamiento.



Pero por el momento, la situación parece haber ingresado en una suerte de compás de espera. Por lo pronto, la versión que circula es que Diego continuará al frente del 'Lobo', que lucha por mantenerse en la Primera División, en estos tres encuentros que quedan en la temporada 2019: Arsenal, Banfield y Central Córdoba de Santiago del Estero.