Maradona: el árbitro "Espinoza es un mentiroso y cobarde"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata, el astro Diego Armando Maradona, sostuvo hoy que el árbitro Fernando Espinoza, que dirigió a su equipo ante Banfield, en el inicio de la decimoquinta fecha de la Superliga, "es un mentiroso y cobarde".



Maradona dijo en conferencia de prensa en el estadio Florencio Sola que "Espinoza no sabía qué había pasado" en el polémico penal que cobró en favor del local y agregó que "los jugadores se esfuerzan todos los días y los castigan de esta manera".



"No me gusta que los árbitros sean impunes, que nos tiren para atrás, porque los pibes de Gimnasia no se lo merecen", completó el astro.



"Aguantamos 10 contra 11 todo un tiempo", apuntó Maradona en relación a la expulsión del arquero debutante Nelson Insfrán luego de ese penal, sancionado en el primer período.



Y amplió: "Con las adversidades que tuvimos fue un alivio no perder, porque fue descomunal el esfuerzo de los muchachos ".



Sobre su continuidad, el DT señaló: "Si el presidente 'rompe el chanchito' me quedo en 2020".



Aunque alertó: "Yo vine con (el presidente Gabriel) Pellegrino y me voy con él. Todo esto lo hacemos en pos de la unidad de Gimnasia y si el que viene me quiere adentro charlaremos porque yo quiero la unidad", puntualizó.