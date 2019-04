Maradona no dio certezas de continuar en Dorados

Diego Armando Maradona sorprendió en la conferencia de prensa ya que puso en duda su continuidad en el Dorados de Sinaloa. Pese al gran presente que atraviesa el club mexicano el diez argentino se mostró alejado de esa posibilidad. El electo de futbol, tiene 19 unidades y comparte la tercera posición con Venados y los Cimarrones de Sonora.

El Dorados de Sinaloa empató como local por 1 a 1 ante Venados de Mérida y prácticamente selló su boleto a los playoffs por el ascenso, restando una fecha para el cierre. Allí, buscará revancha tras perder la final el semestre pasado.

El director técnico argentino se mostró enojado con el arbitraje, consideró que no le cobraron un claro penal sobre el final del partido, se quejó de una campaña en su contra y dejó entrever que su futuro estará lejos de Culiacán.

"Voy a hablar con el presidente. Termine como termine esto, quizá deje Dorados", dijo Maradona. "No nos lastimó, al contrario, le ganamos la espalda siempre y se dio el empate para mi injusto. Yo si tuviera que ser técnico de los dos equipos elegiría a Dorados sin lugar a dudas por juego y por respeto a la pelota, no por tirar pelotazos, poner una torre y tirar centros. Ese no es el fútbol que me enseñaron a mi y no creo que sea el que le hayan enseñado a ustedes", analizó.

Maradona sin pelos en la lengua dijo: "Me voy triste pero ya mañana me pongo a trabajar porque el próximo partido es de vida o muerte y nosotros queremos entrar en la liguilla. Lo que más bronca me da es que ellos festejaron como si hubiesen clasificado y yo creo que fue el peor equipo que pasó por la cancha de Dorados sin ninguna duda. Acá hay algo raro".