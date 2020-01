Maradona viajó a Venezuela pero volverá para dirigir al equipo el viernes ante Vélez

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Diego Maradona no estuvo al frente de la práctica de Gimnasia y Esgrima La Plata esta mañana en el predio de Estancia chica y viajó a Venezuela, donde participará en las próximas horas de un acto del presidente Nicolás Maduro, al tiempo que se estima que regresará el jueves para ser parte del último entrenamiento previo al partido del viernes ante Vélez Sarsfield por la decimoséptima fecha de la Superliga de Primera División.



Si bien no hubo comunicación oficial del club ni del propio entrenador del "Lobo", el viaje ya estaba programado y, en principio, iba a realizarse la semana pasada pero se postergó para estas horas.



El equipo estuvo dirigido por Sebastián Méndez, como en la mayoría de la pretemporada, ya que la presencia de Maradona fue aislada, estuvo sólo dos tardes en los primeros días en Abasto y tuvo una mayor participación con el plantel en Ezeiza la pasada semana, en especial en la jornada de amistosos con Lanús y Atlético Venezuela.



Gimnasia arrancará el año futbolístico recibiendo a Vélez el viernes a las 19.40, en el Bosque, y luego visitará a Huracán el viernes 31 de enero a las 21.10, en dos partidos considerados claves porque el equipo está obligado a tener un buen arranque para dar pelea en la lucha por la permanencia.



El equipo no tiene jugadores suspendidos para el reinicio de la Superliga pero sí dos bajas por lesiones, los casos de Matías García y Brahian Aleman, que al menos estarán marginados de los primeros dos partidos.