Marcelo Balsells registró disco de música popular junto a Popi Spatocco

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El cantante Marcelo Balsells, integrante del mítico grupo vocal Opus Cuatro entre 1982 y 2012 y también director de la Casa Argentina en París entre 2012 y 2016, acaba de editar “En Vuelo”, un álbum en el que se recuesta sobre canciones populares para trabajar distintos acercamientos, bajo la dirección musical de Popi Spatocco.



Balsells vuelve al disco en formato solista luego de “Sentir argentino”, que registró en 2001 junto a Lito Vitale, y en esta ocasión lo hace acompañado por una serie de invitados de peso, como Teresa Parodi, con quien hace su “Pedro Canoeiro”, María Volonté para una particular versión del tema de Gustavo Cerati “La ciudad de la furia” o el armoniquista Franco Luciani para “Oblivion”, de Ástor Piazzolla.



También acompañan al intérprete en otros temas del disco, el grupo instrumental Cuatro Vientos, con quienes hace “Siempre se vuelve a Buenos Aires”, el Aura Trío para “Al otro lado del río”, de Jorge Drexler, y la cantante Magdalena León en “Tiempo y silencio”, de Pedro Guerra y Luis Pastor.



En un particular formato de sonido e imagen, el disco está acompañado por un registro documental de mediometraje realizado por Rodrigo Vila, que sigue los intereses de Balsells y las jornadas de grabación y que se puede ver a través de la plataforma Youtube.



-¿Cómo nació la idea de este trabajo y cuánto tiempo de preparación llevó?



-Desde mi vuelta a la Argentina en 2016 , luego de haber vivido 4 años en París, tenía muchas ganas y necesidad de grabar, Popi Spatocco me convoca para cantar como solista con la Orquesta Sinfónica Nacional de Ecuador y a partir de allí establecimos una excelente relación profesional y afectiva y decidimos encarar este proyecto. La preparación fue en un par de meses.



-¿Por qué eligió en muchos de los temas el formato de los dúos y cuáles son las cuestiones centrales que plantea el dúo, sobre todo, el dúo vocal?



-Mi idea fue convocar a artistas que quiero y admiro, me gusta mucho compartir la música y el público agradece estas "juntadas", la idea del dúo siento que enriquece los temas.



-Al visitar distintos géneros, ¿cómo pensó la sonoridad que pudiera darles a ellos una atmósfera común?



-Aquí jugó un rol fundamental Popi Spatoco, que es el arreglador y director musical de este álbum. Decidimos incluir un cuarteto de cuerdas en varios de los temas y valorizamos especialmente el protagonismo de la poesía.



-¿Cómo viene pensando a lo largo de su carrera el valor y el sentido de la canción popular y hasta dónde llega este concepto?



-Yo soy un músico de formación académica, egresé del Conservatorio Nacional, seguí mis estudios en España, canté 5 temporadas en el Coro del Teatro Colón e hice muchos conciertos como solista y en distintas formaciones.



Estuve 30 años en el grupo vocal Opus Cuatro, actualmente canto en el Estudio Coral de Buenos Aires, que dirige Carlos López Puccio donde fundamentalmente cantamos música del siglo XX. Pero siempre he cantado música popular, dentro mío no hago esa división, elijo e interpreto cada obra de cualquier género y estilo con el mismo rigor y disfrute.