Marcelo D'Alessandro dijo que el conductor que arrolló a un policía es "un violento" y "delincuente"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El secretario de Justicia y Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro, se refirió esta noche al conductor del vehículo que arrolló a un policía porteño en Puerto Madero como “un violento” y un “delincuente” que “no puede estar en la calle manejando".



En declaraciones a la prensa, D'Alessandro afirmó que “se van a activar todos los resortes” para que “no maneje más y rinda cuentas ante el juez”, ya que “el auto lo usó como un arma. Fue un intento de homicidio, intentó atropellar al oficial”.



“Entendemos que este violento no puede estar en la calle manejando”, aseveró el secretario de Justicia y Seguridad porteño, y expresó: “No puede ser que no haya consecuencias, tenemos que entender que en cualquier sociedad tiene que haber consecuencias. El que las hace las tiene que pagar”.



Por su parte, el funcionario señaló que mañana visitarán al oficial primero Leandro Mercado y lo reconocerán “en su actitud de arrojo”.



“El personal policial arriesgó su vida para evitar la fuga de este delincuente y lo vamos a reconocer por esta actitud profesional”, agregó el funcionario.



Asimismo, el secretario de Justicia y Seguridad porteño explicó que gracias “a los testigos que se presentaron en la comisaría 1 A para contar lo que vieron”, y “con las cámaras del Anillo Digital y el CMU (Centro de Monitoreo Urbano), ya está identificado el vehículo, el conductor y la empresa a la quien pertenece, aunque por el momento “no tiene pedido de detención”.



"Yo entiendo que la Justicia está evaluando las pruebas que se aportaron y ahí determinará si cambia o no la caratula del delito. Estoy convencido que hay que caer con todo el peso de la ley", manifestó D'Alessandro y explicó que el hecho “demuestra con la violencia que se tienen que enfrentar los oficiales en la calle”.