Marcos Uzair: "Hay otras cosas que valen la pena aprender"

Marcos Uzair el joven de 29 años actual jugador del Club Atlético Urquiza que disputa el Torneo doméstico y jugador franquicia de San Juan Básquet, cuenta un poco sobre su historia como basquetbolista y además analiza el presente de la provincia y el crecimiento en el deporte.

Marcos comenzó a amar la naranja a los 11 años en el club de la calle Pedro Cortínez, se desarrolló en las inferiores hasta los 16 años para luego emigrar a Petrolero de Neuquén por el años 2008, club al que recuerda con una gran sonrisa, expresando “Me sentí como en casa, me sentí como si estuviera jugando en Urquiza, es un club al que amo. También he dejado muy buenas amistades, tuve un dirigente, un tutor que es Miguel Ávila. Él siempre puso a la persona sobre el jugador, siempre me hizo sentir como en casa, me abrió las puertas de su casa. Es muy poco común ver dirigentes que logren eso, poner primero que sos persona y luego jugador. Miguel me enseñó muchas cosas, no solo de básquet, sino me enseñó a formarme como persona”.

Luego de dos años por la provincia Neuquina el joven emigró a la Liga de Morteros, el club que lo acogió fue Libertad de Villa Trinidad de Santa Fe, un club que Marcos destaca por la humildad, tanto como los dirigentes, los compañeros que tuvo, como el pueblo y explica “Nunca me hicieron sentir como si no estuviera en mi casa. La humildad de ese pueblo es increíble, es un club al que volvería jugar por la humildad de la gente, amé jugar en ese club y amé la camiseta”.

Durante el 2010 hasta el 2012 el joven sanjuanino tuvo un paso por la provincia de Córdoba para Atlético de Río Tercero disputando Torneo Local y Provincial. Este nuevo club fue una experiencia diferente ya que el joven empezó a competir en otro nivel, tuvo un básquet con más roce, a lo que recuerda “Fue una experiencia muy linda, me formo mucho más como jugador y algún día espero volver para reencontrarme con mis amigos que dejé ahí”.

En su regreso a San Juan Marcos pasó a ser multicampeón con el club de sus amores, volvió para vestir la camiseta de Las Panteras de Urquiza, con enorme alegría comenta “Empezamos a ganar campeonatos, gané cuatro Torneos con Urquiza y cabe destacar que Urquiza más que nadie se merece jugar un Torneo Federal, y a eso aspiro ahora. Ojalá algún día se nos den los recursos para poder jugarlo, creo que ya demostró estar a la altura de las circunstancias. Nunca tuvimos el apoyo ni la infraestructura, pero espero que algún día las cosas se den”.

El club Urquiza se empezó a levantar y a formar un estilo de juego con jugadores nacidos en su cantera, saliendo campeones con jugadores 100% nacidos en el club a lo que el ala-pivot añade “Lo más lindo de salir campeones es que todos éramos del club, habíamos hecho las inferiores en el club. Somos muy pocos los que hemos salido campeones con sus propios jugadores y bueno Urquiza lo logró, lo logramos varios años”.

El jugador formado en el Rojinegro de la calle Cortínez recuerda a los dirigentes que fueron importantes para su crecimiento pasando por Luna, Puga y Juárez hasta Luís y Darío Bustos, a quienes el jugador agradece por haber apoyado siempre a los jugadores y ayudarlos a crecer también como personas. En su vuelta a San Juan también tuvo su paso por Jáchal Básquetbol Club, club con el que también consiguió el primer puesto en el Torneo Local en las temporadas 2016/18.

En su nueva vuelta a CA Urquiza, en el 2019 algo grande lo esperaba, el junto a su hermano mayor formarían las filas de San Juan Básquet, equipo que disputa el Torneo Federal con jugadores netamente sanjuaninos y comenta “San Juan está logrando lo que pocas provincias pueden lograr que es jugar con sus propios jugadores, con jugadores del Torneo Local. Es algo difícil, San Juan Básquet está jugando con jugadores sanjuaninos sin ningún refuerzo y el objetivo ahora es mantener la categoría y creo que vamos bien encaminados”.

El nuevo equipo de la provincia cuenta con seis jugadores mayores, lo fuerte del plantel son los juveniles quienes pueden tener una rotación dentro del Torneo y quienes verán los frutos a futuro, a lo que el sanjuanino añade “San Juan Básquet es un proyecto muy importante, me gustaría seguir jugando y aportando para que el básquet de San juan crezca, más que nada acompañar a los juveniles en este proceso, que creo que el día de mañana ellos serán protagonistas del TFB”.

Uzair hizo un gran balance sobre la gestión de Darío Bustos como Presidente de la FBSJ y del apoyo de la Secretaria de Deportes de San Juan para el básquet de la provincia crezca y expresa “La gestión es muy buena, empezando por Darío Bustos, pudo renovar la Federación, hacernos competir a nivel Selección, otra vez competir a nivel Nacional desde U13 hasta Primera. Cambió muchas cosas y creo que eso dio la confianza para que la Secretaria de Deportes lo apoye y el básquet de San Juan pueda dar un salto a nivel Nacional. Ahora San Juan ya no es el último escalón del Básquet Argentino, ya tiene equipos en el Torneo Federal.

El seleccionado de San Juan ahora cuando se presenta gana, gana partidos que antes era impensado que se podían ganar. A nivel Formativas somos Campeones de los Binacionales, hemos logrado muchas cosas y creo que en gran parte es gracias a Darío Bustos y también es gracias al apoyo de la Secretaria de Deportes que es fundamental para que el deporte de San Juan crezca”.

Marcos Uzair termina hablando un poco de su vida personal y de cómo se puede lograr un equilibrio entre el deporte y el estudio, a lo que el más valor le da y lo que verdaderamente necesita su atención, expresando “El año pasado terminé el secundario y a penas lo terminé decidí estudiar la carrera de Ciencias de la Computación, así que realicé el cursillo y este año empecé la facultad. La verdad que me cuesta bastante, porque uno trae la cabeza metida en el estudio y por ahí cuesta cambiar el chip. Uno está pensando en cómo le ha ido en el estudio, si hizo bien las cosas o no y tratar de cambiar el chip para entrar a una cancha de básquet por ahí ha sido lo más complicado para mí. Uno ya tiene otras prioridades y mi vida no torna 100% al básquet como era antes. Sé que la vida no es solo básquet, hay otras cosas que también valen la pena aprender y estoy estudiando algo que realmente me gusta. La verdad quiero superarme, si bien el básquet sirve mucho para motivarse y superarse, eso lo transmito también al estudio y trato de dar lo mejor como lo hago en el básquet. Cuando retomemos después de todo esto por el Coronavirus creo que debo mejorar, tratar de sobrellevar las dos cosas a la vez, sé que no es fácil que es complicado y no quiero dejar de lado ninguna de las dos cosas, son cosas que me gustan mucho”.

Marcos en tiempos de cuarentena por la emergencia sanitaria del COVID-19 trata de dedicarle todo el tiempo posible al estudio, para él en estos momentos su prioridad es el estudio y su carrera universitaria y expresa, “Después uno tiene otras cosas que hacer pero son secundarias, así que el tiempo lo aprovecho para aprender y mejorar en este ambiente que es nuevo para mí”.

Fuente: Federación Sanjuanina de Básquet